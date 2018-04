Canneseries: Eine Festival-Premiere bei der MIPTV

© V. Desjardins - Image & Co

Die Fernsehmesse MIPTV könnte sich in diesem Jahr etwas anders anfühlen. Erstmals findet parallel das Festival Cannes Series statt, in dessen Wettbewerb auch eine deutsche Produktion antritt. Was die Messebesucher sonst noch erwartet...



06.04.2018 - 13:58 Uhr von Alexander Krei 06.04.2018 - 13:58 Uhr

Wenn Fernsehmacher aus aller Welt in den nächsten Tagen nach Cannes reisen, dann werden manche Kollegen womöglich schon da sein. Der traditionellen Fernsehmesse MIPTV ist diesmal nicht nur die MIPformats vorgelagert, sondern auch ein internationales Serienfestival. Es heißt Cannesseries und hat bereits am Mittwoch begonnen. Eine Woche lang haben es sich die Veranstalter zur Aufgabe gemacht, Serien aus aller Welt in den Mittelpunkt zu rücken.

Das erscheint angesichts des weltweiten Serien-Booms folgerichtig, wird aber insbesondere in Frankreich kritisch gesehen, weil mit "Séries Mania" und "Série Series" ja bereits zwei französische Festivals existieren, die in ähnlichen Sphären unterwegs sind. Kernstück von "Cannesseries" ist der Wettbewerb, der gleich zehn Weltpremieren umfasst - anders als die MIPTV-Veranstaltungen werden die Serien-Screenings auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Im Rennen um die Auszeichnung, die am 11. April im Rahmen einer sogar im französischen Fernsehen übertragenenen Gala verliehen wird, ist auch eine deutsche Produktion. Es handelt sich dabei um die Crime-Miniserie "Die Protokollantin" mit Iris Berben und Moritz Bleibteu, produziert von der Constantin-Film-Tochter Moovie. Abseits des Wettbewerbs will Cannes Series aber auch Einblicke in Serien-Stoffe geben, die sich gerade in der Entwicklung befinden. In der "Masterclass" gibt sich derweil unter anderem "Dexter"-Star Michael C. Hall die Ehre.

Fresh TV, German MIP Cocktail, Preisverleihungen

Angesichts so vieler Neuerungen könnte die eigentliche Fernsehmesse fast ein wenig in den Hintergrund geraten, die ebenfalls wieder mit Screenings und Keynotes aufwartet. Neu ist übrigens der Zeitplan für das stets gut besuchte "Fresh TV"-Screening - los geht's am Dienstag nicht erst zur Mittagszeit, sondern schon morgens um halb 10 im Grand Auditorium. Weil der große Saal ansonsten in aller Regel durch die Cannesseries-Screenings belegt ist, finden viele Veranstaltungen übrigens neuerdings im Debussy Theatre statt, dessen Lage die Besucher vor Ort erst noch herausfinden müssen.

Zu den Pflichtterminen der deutschen Delegation zählt derweil wieder der German MIP Cocktail, der auch diesmal unter anderem vom Medienmagazin DWDL.de gesponsert wird. Feierlich geht es aber auch an den folgenden Tagen n zu: So werden am Dienstagabend im Intercontinental Carlton Hotel die International Kids Emmys verliehen, wo immerhin drei deutsche Produktionen auf eine Auszeichnungen hoffen können, darunter die Vox-Serie "Club der roten Bänder".

Am Mittwoch steht zur Mittagszeit dann auch noch die Verleihung der MIPTV-Ehrenmedaillen auf dem Programm. Hier gehen die Preise auch in diesem Jahr wieder an vier internationale Fernsehmacher. Bei den Preisträgern handelt es sich um Pascal Breton, CEO von Federation Entertainment aus Frankreich, Teresa Fernández-Valdés, Executive Producer bei Bambú Producciones aus Spanien, Izzet Pinto, Gründer und CEO von Global Agency aus der Türkei sowie Weidong Yang, President bei Youku von Alibaba Digital Media and Entertainment Group aus China.

Mehr zum Thema Die (viel zu) große Inflation der Serienfestivals

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen