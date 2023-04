Einige Kilometer voneinander entfernt freuten sich am Sonntagabend gleich zwei deutsche Medienhäuser über den Publikumserfolg der kostspieligen Koproduktion „Der Schwarm“: Während ZDF Studios den internationalen Gästen bei seinem traditionellen Sundowner am Strand von der Resonanz im deutschen Markt berichtete, war es in den Hügeln der Côte d’Azur Beta Film, die oben drein noch neue Verkäufe vermelden konnten. Beide Firmen teilen sich den Weltvertrieb der Serie.

Die News in Cannes: Sky UK hat die Ausstrahlungsrechte für Großbritannien erworben und wird „Der Schwarm“ nach Angaben von Beta Film noch in diesem Jahr bei Sky Max ausstrahlen. Movistar+ Plus wiederum hat die Serie für Spanien eingekauft und darüber hinaus sei man mit einem US-Partner in der Endphase von Verhandlungen, die aber vor der Fernsehmesse in Cannes nicht abgeschlossen werden konnten.

© DWDL.de ZDF Studios-Chef Markus Schäfer in Cannes

Nach der Erstausstrahlung im ZDF und ORF war schon bekannt, dass die aus Deutschland heraus initiierte Serie in den kommenden Monaten beim Koproduktionspartner Hulu Japan sowie auf Viaplay Group in Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen, den Niederlanden, Island, Estland, Lettland, Litauen und Polen, auf Italiens RAI, France Television (Frankreich) und SRF (Schweiz) laufen wird. Ungeachtet mancher durchwachsenen Kritik an der Serie ein bemerkenswerter Verkaufserfolg für das ambitionierte Projekt.