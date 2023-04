Das von IDTV entwickelte "The Traitors" haucht dem internationalen Formatgeschäft wieder mehr Leben ein: All3Media International hat das Format, das erstmals im Frühjahr 2021 in den Niederlanden als "De Verraders" zu sehen war, inzwischen bereits in 20 Länder verkauft. Die jüngste Umsetzung "Os Traidores" ging erst am Sonntag vor einer Woche in Portugal auf Sendung und war prompt Marktführer in seinem Timeslot.

Dazu wurden zuletzt Verträge mit dem griechischen Sender ANT1, RTL in Ungarn und Keshet in Israel geschlossen. Auch eine schwedische Version wurde bestellt, dazu kommt ein weiterer Verkauf in ein allerdings noch nicht bekannte Region. In Deutschland produziert Tower Productions die lokale Adaption "Die Verräter" bekanntlich für RTL, daneben sind auch schon Umsetzungen in Finnland und Dänemark auf dem Weg. In Spanien hat HBO Max zugeschlagen, Three in Neuseeland. In Belgien, Frankreich, Australien, Großbritannien, den USA und Norwegen ist jeweils bereits eine weitere Staffel in Auftrag gegeben worden. In Kanada wiederum sind beim Streaming-Dienst Crave demnächst die US-, die britische und die australische Version abrufbar.

In "The Traitors" treffen Prominente in einem alten Schloss aufeinander und kämpfen als Team bei Missionen, für die es Köpfchen, Mut und mentale Stärke braucht, um Silberbarren. Das Problem: Nicht alle darunter spielen ehrlich: In der Gruppe haben sich die "Verräter" versteckt, die das Silber für sich allein beanspruchen, statt den Preis mit den anderen, sogenannten Loyalen, zu teilen. Während die Loyalen ahnungslos sind, kann das Publikum die ganze Zeit verfolgen, welchem Prominenten welche Rolle zugeteilt wurde. Wer spielt ehrlich, wer muss als Verräter lügen und betrügen?

Am Ende jeder Folge kommt es am runden Tisch zur Abstimmung: Wer könnte Verräter oder Verräterin sein und soll das Spiel verlassen? Wer wie abstimmt, wird offengelegt - gefolgt von der für die Kandidatinnen und Kandidaten überraschende Enthüllung, ob die verbannte Person nun gut oder böse war - der Schlusspunkt jeder Folge. Jeder neue Tag und damit jede neue Folge beginnt mit einer weiteren Überraschung, denn die Verräter können in jeder Folge einen Loyalen "ermorden". Wen es getroffen hat, zeigt sich beim Frühstück, wo eine weitere Person nicht auftauchen wird. Können die Loyalen alle Verräter aus dem Spiel verbannen, teilen sie sich den Gewinn - schafft es jedoch ein Verräter, bis zum Ende alle zu täuschen, gewinnt er allein den Silberschatz.

Jasper Hoogendoorn, Creative Director bei IDTV, kommentierte: "Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unser Originalformat in noch mehr neue Gebiete kommt. Dieses spannende psychologische Abenteuer ist perfekt für eine lokale Adaption geeignet. Es ist eine Reality-Show, die die Zuschauer fesselt und genauso viel Begeisterung hervorruft wie jedes Drama mit Drehbuch. Wir sind hier in den Niederlanden bereits in der dritten Staffel und können es kaum erwarten, weitere Psychospielchen in diesen neuesten Adaptionen zu sehen. Da sich die Serie bereits in so vielen Ländern bewährt hat und mehrere zweite Staffeln in der Entwicklung sind, ist es sicher, dass 'The Traitors' in den Händen des Teams von All3Media International weltweit weiter an Stärke gewinnen wird."

Nick Smith, EVP Formats bei All3Media International, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass sechs neue Territorien hinzugekommen sind und 'The Traitors' den Meilenstein von 20 lokalen Adaptionen erreicht hat. Das äußerst anpassungsfähige Format von IDTV hat in nur zwei Jahren nicht nur eine beeindruckende Anzahl internationaler Versionen erreicht, sondern auch die Aufmerksamkeit des Publikums überall dort, wo es ausgestrahlt wird, auf sich gezogen, so dass die meisten Sender bereits zweite Staffeln in Auftrag gegeben haben. Viele Zuschauer wünschen sich mehr Tiefe und Substanz in ihren Reality-Shows, und 'The Traitors' trifft genau diesen Trend zur 'intelligenten Reality' und bietet ein fesselndes Spiel aus Täuschung, Geschicklichkeit und Vertrauen, das die Zuschauer bis zur letzten Folge in Atem hält."