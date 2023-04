Zum Ende der MIPTV gab Lucy Smith, die bei RX für die Veranstaltung der Fernsehmessen in Cannes zuständig ist, auch einen Vorausblick auf die MIPCOM im Herbst. Sie findet in diesem Jahr vom 16. bis zum 19. Oktober statt im Palais des Festivals statt und wird von der MIPJunior begleitet, die am Wochenende zuvor im JW Marriott beheimatet ist.

Und sie gibt sich bester Dinge, dass die MIPCOM noch eine Nummer größer ausfällt als im vergangenen Jahr, als nach den Corona-Jahren bereits ein richtig gut besuchtes Comeback gelang. Aufbauend darauf wird man in diesem Jahr die Ausstellungshalle Riviera 9, von der aus man einen Blick aufs Meer hat und die man zuletzt zur Meeting-Area umfunktioniert hatte, wieder als klassische Messefläche nutzen. Man reagiere damit auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen Ausstellungsflächen im Palais. Die Pavillons außerhalb des Palais wird es ebenfalls weiter geben.

Den zuletzt in Riviera 9 beheimateten Producers Hub & Lounge will man aber dennoch weiter führen und sogar größer gestalten. Die Rede ist von einer neuen und größeren Location an der Croisette, ohne dass man hier bereits in die Details ging. Auch das Programm soll dort dann umfangreicher ausfallen. Apropos Programm: Wie schon in diesem Frühjahr will man auch im Herbst wieder einen "FAST & GLOBAL Summit" veranstalten und damit also das aktuelle Hype-Thema Free Ad-Supported Streaming TV adressieren.

Nach Angaben der Betreiber sind bereits 80 Prozent der Ausstellungsflächen verkauft und alle großen internationalen Studios, Plattformen und Distributoren sollen dann wieder am Start sein. "Die MIPCOM Cannes wird wieder das weltweit größte Treffen von Führungskräften aus der Fernseh- und Unterhaltungsbranche sein", ist sich Lucy Smith sicher.