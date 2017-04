Globaler Programmaustausch: Vice geht in die Cloud

© Vice Media

Ein Schritt der dem Trend einiger anderer Medienhäuser folgt: Vice Media kündigt zum Start der NAB Show in Las Vegas den Umzug seines gesamten Programmvermögens in ein Cloud-Lösung von Tata Communications an.

Bei Tata Communications freut man sich über einen neuen Kunden: Vice Media nutzt künftig eine Cloud-basierte Plattform für die Verwaltung, Speicherung, Einspielung und Verbreitung globaler Medieninhalte. Dadurch werde Vice Media in der Lage sein, Inhalte überall auf der Welt zu generieren und diese hunderten von Redakteuren in seinen Produktionszentren in New York City, Los Angeles, Washington DC, Toronto und London zur Veröffentlichung und Verbreitung über die Kanäle von Vice Media schnell zur Verfügung zu stellen

Die neue Plattform basiert auf dem Media Ecosystem von Tata Communications. Die Plattform beinhaltet den Dienst Video Connect, der das Local Area Network von VICE Media ergänzen und dem Unternehmen ein globales Netzwerk für Content ermöglicht, was insbesondere angesichts der internationalen Expansion des TV-Senders Viceland eine erhebliche Erleichterung der globalen Programmbereitstellung bedeutet. Dieses "Global Area Network" ermögliche mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 GB/s einen nahtlosen Transfer von Videodateien und Zusammenarbeit externer VICE Media-Teams in verschiedenen Regionen.

Aber es geht nicht nur um Viceland: Vice Media bietet zahlreiche verschiedene Video- und OTT-Kanäle, daruntee Vice News, Vice Sports, Noisey (Musik), Motherboard (Technologie und Wissenschaft), Broadly (Frauen), i-D (Fashion) und Tonic (Gesundheit und Fitness). Die Inhalte der Kanäle reichen von Nachrichtenberichten über Live- und aufgezeichnete Veranstaltungen, bis hin zu Dokumentationen und verschiedensten anderen Video-Formaten.

Bisher wurden viele Arbeitsschritte neuer Produktionen für all diese Plattformen auch bei Vice Media noch lokal gespeichert, was die Teamarbeit zwischen verschiedenen Studios erschwert hat. Alle Dateien von Vice Media, darunter Videos in HD-, 4K- und UHD-Formaten, werden in Zukunft in mehreren privaten Cloud-Standorten auf der ganzen Welt in Echtzeit repliziert, um so Backups sicherzustellen. „Wir müssen in der Lage sein, nahtlos und über alle Plattformen hinweg zu arbeiten, um eine globale Zielgruppe mit unseren Inhalten zu erreichen”, sagt Ariel Rubio, Vice President of IT bei Vice Media.

„Die Bedürfnisse von Vice Media spiegeln einen zunehmenden Trend in der Medien- und Unterhaltungsbranche wider. Der Druck ist groß, den Durst der Zuschauer nach Live-Events, ob groß oder klein, auf der ganzen Welt zu stillen und ihnen eine verbesserte Zuschauererfahrung durch qualitativ hochwertigere Formate wie 4K und UHD zu bieten”, so Brian Morris, Vice President und General Manager, Global Media and Entertainment Services von Tata Communications. „In diesem hart umkämpften Umfeld ist eine Infrastruktur nötig, die vollständig in die Verwaltung, Speicherung, Einspielung und Verbreitung von Medieninhalten integriert ist.”

Die Media- und Cloud-Dienste von Tata Communications basieren übrigens auf dem weltweit größten Unterseekabelnetzwerk seiner Art. Mehr als 25 Prozent der weltweiten Internetrouten laufen nach Unternehmensangaben über das Netzwerk von Tata Communications. Das Unternehmen ist der einzige Tier 1-Anbieter, der auf fünf Kontinenten in den Top 5 Routen vertreten ist.