Die höchste Fördersumme gibt es für die Degeto-Serie "All Heroes are Bastards", hinter der die Kölner Produktionsfirmen Picture Me Rolling und btf stehen. Über 1,3 Millionen Euro erhält das Projekt, das von drei unerwarteten Helden mit außergewöhnlichen Kräften erzählt, die zur letzten Hoffnung gegen eine korrupte Regierung werden. 900.000 Euro Fördermittel gehen indes an die WDR/Arte-Koproduktion "Westend Girl", die von Flare Film produziert wird, ebenso hoch fällt die Förderung für die ZDF-Serie "The Comeback" mit Bill Kaulitz aus (DWDL.de berichtete).

Weitere 830.000 Euro stellt die Film- und Medienstiftung NRW daneben für die Serie "Für Euch" bereit, die von MadeFor Film für WDR und SWR produziert wird. Nach der Autobiografie von Iris Sayram wird darin die Geschichte des Aufwachsens einer jungen Frau unter extremer Armut im Köln der 80er erzählt - mit Annette Frier in der Hauptrolle.

Im Dokumentarfilm-Bereich fördert die Film- und Medienstiftung NRW unterdessen drei Projekte. Dazu zählen "Schwarze Schwester Angela - Black Power in der DDR" von Florianfilm für ZDF und Arte mit 170.000 Euro sowie "Biermann", ein Porträt des Liedermachers Wolf Biermann, von Zeitsprung Pictures. Mit gleich 360.000 Euro wird darüber hinaus der Dokumentarfilm "12 Notizen" von Busse Film und Corinna Belz Filmproduktion gefördert. Darin geht es um die sogenannte "Brennpunkt"-Grundschule in Duisburg-Marxloh, in der Kinder und Lehrkräfte mit der Hilfe von klassischer Musik Außergewöhnliches leisten.