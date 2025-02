Im Herbst brachte die ARD erstmals ein paar Ausgaben von "Tagesschau Together" auf ihrem Twitch-Kanal an den Start. Ziel war damals, in den zweieinhalb-stündigen Sendungen das Nachrichtengeschehen auf Augenhöhe zu vermitteln und die Community mit einzubinden. Im Vorfeld der Wahl werden unter dieser Marke nun "Watchpartys" sowohl zum TV-Duell am Sonntag, als auch zur "Wahlarena" am 17. Februar veranstaltet. Zu sehen sind sie nicht nur auf Twitch, sondern auch auf den YouTube-, Instagram- und TikTok-Kanälen der "Tagesschau".

Hanin Kleemann und Felix Edeha laden dazu Journalistinnen wie Eva Schulz, Content-Creator wie Hedgefonds.Henning und Streamer wie HandOfBlood ein, um sich erst gemeinsam aufs anstehende TV-Duell einzustimmen, es dann gemeinsam zu schauen und im Anschluss noch darüber zu diskutieren. Der Livestream zum TV-Duell startet bereits um 19 Uhr, also 75 Minuten vor Beginn des Duells.

Während das Duell bzw. die "Wahlarena" läuft, ist dieses auch im Stream zu sehen, dazu wird die Perspektive der Community durch Kommentare aus dem Chat eingeblendet. Auch Live-Abstimmungen zu im Duell bereits behandelten Themenschwerpunkten sind möglich, deren Ergebnisse dann eingeblendet werden. Die Hosts werden zwar auch immer mal wieder im Bild zu sehen sein, sollen sich mit Live-Reaktionen aber zurückhalten. Nach dem TV-Duell bzw. der "Wahlarena" schließt sich dann die Analyse an. Hier will man auch die Kandidatinnen und Kandidaten selbst begrüßen und ihnen die Möglichkeit geben, Fragen der Community zu beantworten.

Weitere Angebote der "Tagesschau" auf Social-Media umfassen etwa das Format "akkurat", das in zehn Minuten langen Clips die Lebenswege von Friedrich Merz, Olaf Scholz, Alice Weidel und Robert Habeck nachzeichnet. Dazu gibt's auf den diversen Social-Media-Kanälen Kurzinterviews mit Politikerinnen und Politikern und einen Wahlprogramm-Check.

Unterdessen hat auch das ZDF angekündigt, seinen "Klartext!"-Abend, an dem sich zwischen 19:25 Uhr und 21:45 Uhr Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellen, auch auf Twitch zu begleiten - allerdings nicht live, sondern zeitversetzt am darauffolgenden Tag. Der "Klartext!"-Reaction-Stream auf Twitch startet am 14. Februar um 17:20 Uhr. "ZDFheute live"-Moderatorin Victoria Reichelt, auch bekannt aus dem funk-Format "die da oben", sowie Content Creator Rewinside werden darin gemeinsam auf die "Klartext!"-Sendung reagieren, zu Gast ist außerdem ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

Hinweis: Zunächst hatte die ARD für den Wahlabend ein "Multiview"-Angebot auf Smart-TVs angekündigt. Diese Info wurde aber wieder zurückgezogen. Wir haben den Absatz daher entfernt.