Mit "Quarks" vom WDR und "Alles Wissen" vom HR leisten sich aktuell noch zwei Landesrundfunkanstalten der ARD ein wöchentliches Wissensmagazin. Diese Zweigleisigkeit findet jedoch schon bald ein Ende: Nach mehr als 18 Jahren wird der HR bereits in wenigen Wochen die letzte Ausgabe von "Alles Wissen" ausstrahlen und im Gegenzug bei "Quarks" einsteigen, der Wissensmarke des WDR. Gegenüber DWDL.de bestätigte ein Sendersprecher die entsprechenden Planungen, über die zuerst "Wunschliste" berichtete.

© WDR

Dabei handelt es sich übrigens nicht einfach nur um eine Übernahme der Sendung, vielmehr kommt "Quarks" fortan als Gemeinschaftsproduktion von WDR und HR daher. Thomas Ranft, bisher Moderator von "Alles Wissen", ist künftig außerdem Teil des Moderationsteams von "Quarks" - neben Ralph Caspers und Florence Randrianarisoa, die weiterhin an Bord bleiben. Produziert wird die Sendung allerdings ausschließlich in Köln.

"Natürlich ist Abschiedsschmerz dabei", räumt Ina Dahlke, Redaktionsleiterin beim HR, im Gespräch mit DWDL.de ein und verweist auf das große Engagement der Kolleginnen und Kollegen, aber auch auf die guten Quoten, die "Alles Wissen" über fast zwei Jahrzehnte hinweg im hessischen Sendegebiet erzielte. Der Fokus liege nun jedoch auf der Stärkung des Produkts - und da sei "Quarks" letztlich eben die bundesweit bekanntere Marke, deren Sichtbarkeit sich künftig weiter erhöht, weil zusätzlich nicht nur der SR die Ausstrahlung von "Quarks" übernehmen wird, sondern auch der BR. Dort wird das Wissensmagazin ab April samstags um 18:45 Uhr zu sehen sein.

Neu ist die Verbindung zwischen Köln und Frankfurt indes nicht, denn schon bisher kooperierten beide Redaktionen und tauschten etwa Beiträge untereinander aus. "Diese Zusammenarbeit wollen wir künftig intensivieren, indem wir unsere Kräfte bündeln und die Sendungen noch besser machen", sagt Dahlke. Einer der Vorteile: Im Zuge der Kooperation zwischen HR und WDR wird es möglich sein, die Zahl der eigens für "Quarks" produzierten Beiträge zu erhöhen, nachdem sich beide Sendungen in der Vergangenheit aus Kostengründen regelmäßig älterer Berichte bedienen mussten.

Vor allem aber folgt die Zusammenarbeit einer Entwicklung, die sich in den zurückliegenden Monaten innerhalb der ARD erkennbar verstärkt hat. Um Kosten zu sparen und Doppelstrukturen abzubauen, sind in den Landesrundfunkanstalten zuletzt mehrere sogenannte "Kompetenzcenter" entstanden. Im Zuge dessen stellte etwa der MDR schon vor über einem Jahr sein Medizin-Magazin "Hauptsache Gesund" ein und übernimmt seither das NDR-Pendant "Visite". An ausgewählten Terminen soll über das Jahr verteilt außerdem jeweils eine regionale Talkshow am Freitagabend zeitgleich auch in anderen Dritten Programmen zu sehen sein.