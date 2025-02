am 10.02.2025 - 12:34 Uhr

Weil Sky vor wenigen Jahren entschieden hat, aus der fiktionalen Eigenproduktion auszusteigen, war auch für Frank Jastfelder kein Platz mehr im Unternehmen. Der langjährige Manager arbeitet mehr als 12 Jahren für den Pay-TV-Konzern, er baute die Abteilung für Eigenproduktionen auf und fungierte zuletzt als Director of Development. Im vergangenen Jahr hat Jastfelder Sky verlassen - und jetzt ist er unter eigener Flagge zurück im Markt.

Jastfelder hat Anfang des Jahres Amygdala Pictures mit Sitz in Köln gegründet. Hier will er sich auf die Entwicklung von Film- und Fernsehstoffen für den deutschsprachigen Markt konzentrieren. Es geht explizit um die Entwicklung und nicht die Produktion - dazu haben Amygdala und Zeitsprung Pictures jetzt einen First-Look-Deal vereinbart. "Der kreative Austausch trägt bereits die ersten Früchte, und wir haben uns die Rechte an einer großen Kriminalgeschichte gesichert, die wir gemeinsam als fiktionale Verfilmung umsetzen wollen", sagen die beiden Zeitsprung-Geschäftsführer Michael Souvignier und Till Derenbach.

Sonderlich viele Informationen rund um Jastfelders neue Unternehmung gibt es darüber hinaus nicht. Im Portfolio von Amygdala befinden sich nach Unternehmensangaben "sowohl gefragte IPs als auch originäre Geschichten, die nicht nur unterhalten, sondern emotional berühren und möglichst lange nachwirken". Neben der eigenen Stoffentwicklung will man auch andere Firmen bei der inhaltlichen Entwicklung ihrer Projekte unterstützen.

"Die Leidenschaft und Expertise von Michael Souvignier und der Zeitsprung beeindrucken mich schon lange. Scheinbar mühelos gelingt es ihnen, zwischen Arthouse und Mainstream zu navigieren. Den Blick dabei immer auf das Wesentliche gerichtet: außerordentliche Figuren und ihre Geschichten. Ich freue mich sehr, solch einen erfahrenen Partner an meiner Seite zu wissen", sagt Frank Jastfelder. Zeitsprung Pictures steht hinter Serien und Filmen wie "Kleo", "Der Medicus 2", "Oktoberfest 1900 & 1905", "Ich bin Dagobert" und auch die deutsche Adaption der internationalen Serie "Euphoria" wird von Zeitsprung produziert.