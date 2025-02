© IMAGO / Schöning

Eigentlich sollte der MDR-Rundfunkrat am Montag darüber abstimmen, ob Jana Brandt zusätzlich zu Halle auch die Programmdirektion in Leipzig dauerhaft übernimmt. Die Zustimmung des Gremiums erschien wie eine Formalie, doch es fand sich in mehreren Anläufen keine Mehrheit.