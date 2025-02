Das ZDF hat zwei Bundesländer-Specials von "Der Quiz-Champion" angekündigt. Diese sind am 22. und 29. März zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. In der Doppelfolge tritt pro Bundesland ein Kandidat an. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken 100.000 Euro, vergeben wird dieser Preis am Ende der zweiten Show. Es ist das erste Mal, dass das ZDF im Rahmen des "Quiz-Champions" ein Bundesländer-Special umsetzt, im vergangenen Jahr moderierte Johannes B. Kerner eine 16-stündige Sonderausgabe des Formats (DWDL.de berichtete).

Im Bundesländer-Special stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten zunächst einer Schnellwissensrunde. Ist die geschafft, müssen sie sich in Wissensduellen unter anderem mit diesen Experten messen: Axel Milberg (Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde) sowie Katrin Müller-Hohenstein (Sport). Schaffen es zwei oder mehr Kandidaten in den beiden Folgen, alle Duelle zu gewinnen, kommt es zu einem Stechen im Finale.

Sebastian Lege untersucht Schulessen

Darüber hinaus hat das ZDF jetzt auch noch ein neues Projekt mit "Besseresser" Sebastian Lege angekündigt. In dem Format "Besseresser goes Schule – Lege packt's an" untersucht der Lebensmittelentwickler und Food-Experte die Qualität von Schulessen. Bereits ab März geht Lege an Schulen, um dort Missstände aufzudecken und gleichzeitig Wege aufzuzeigen, wie Kindern und Jugendlichen bessere, gesündere und leckere Mahlzeiten ermöglicht werden können. Die Rede ist von "pragmatischen Lösungen", die Lege aufzeigen soll.

Alle, die unzufrieden mit ihrem Schulessen sind, können sich ab sofort für das Format bewerben. Das ZDF richtet sich bei seinem Bewerbungsaufruf auch ganz explizit nicht nur an Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, sondern auch an Schulen, Caterer und Köche in den jeweiligen Schulen. Produziert wird "Besseresser goes Schule – Lege packt's an" von Story House Productions. Eine Ausstrahlung ist für Herbst vorgesehen.