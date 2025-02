Neben den beiden Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" läuft seit Jahresbeginn im Ersten noch eine dritte tägliche Serie - auf dem seit Jahren schwierigen Sendeplatz um 16:00 Uhr wiederholt der Sender seither montags bis freitags jeweils zwei Folgen von "Dahoam is Dahoam", jener Soap, die im BR Fernsehen nun schon seit mehr als 17 Jahren im Vorabendprogramm große Quoten-Erfolge feiert.

Die Aufgüsse der Serie im bundesweiten ARD-Hauptprogramm kamen hingegen beim Publikum überhaupt nicht an. Im Schnitt schalteten in den zurückliegenden Wochen nur rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der Gesamt-Marktanteil lag seither bei weniger als drei Prozent. Weil ein Aufwärtstrend nicht zu erkennen ist, ist nun schon zum Ende der Woche wieder Schluss: Wie jetzt bekannt wurde, ist "Dahoam is Dahoam" an diesem Freitag letztmalig im Nachmittagsprogramm des Ersten zu sehen.

"Leider konnte 'Dahoam is Dahoam' nicht die Reihweite erzielen, die wir uns für diesen Sendeplatz erhofft hatten. Aus diesem Grund haben wir entschieden, ab Montag, den 17. Februar, keine weiteren Folgen von 'Dahoam is Dahoam' im Ersten auszustrahlen", erklärte eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de.

Das Alternativprogramm steht schon fest - und ist mit Blick auf die nahende Bundestagswahl vorübergehend informationslastig. Konkret soll es in der Woche vor und nach der Wahl zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr eine verlängerte Berichterstattung mit "Tagesschau extra" geben. Damit reagiere man "auf das gesteigerte Informationsbedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer", heißt es. Ab dem 4. März wird jedoch wieder seriell: Dann übernimmt "Familie Dr. Kleist" den Sendeplatz. Die Serie soll noch einmal von der ersten Folge an wiederholt werden.