am 12.02.2025 - 17:30 Uhr

Die Kölner bildundtonfabrik (btf) hat mit der US-amerikanischen Produktionsfirma Anonymous Content eine strategische Partnerschaft geschlossen. Erklärtes Ziel ist es, die strategische Marktposition der btf mit dem internationalen Netzwerk von Anonymous Conent zu verbinden. Durch die enge Kooperation mit AC Studios sollen hochwertige Film- und Fernsehprojekte entwickelt und produziert werden, heißt es.

Es gibt sogar schon ein erstes, gemeinsames Projekt: Dabei handelt es sich um den Kinofilm "Death and the Penguin", dessen Drehbuch von dem Oscar-nominierten Filmemacher Ari Folman stammt, der auch Regie übernehmen wird. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andrej Kurkow und wird in Zusammenarbeit mit der Schweizer Firma JMAG:productions produziert. Die Vorproduktion wurde bereits von der Film- und Medienstiftung NRW unterstützt.

Die btf stehe für "innovatives Geschichtenerzählen und schreckt nicht davor zurück, traditionelle Erzählstrukturen herauszufordern", sagte David Davoli, President International von Anonymous Content, über die Partnerschaft. "Ihr unabhängiger Geist und ihre Bereitschaft, neue Wege zu gehen, machen sie zu einem unschätzbar wertvollen Partner für uns Gemeinsam werden wir unsere Stärken bündeln, um mutige Geschichten zu entwickeln und erstklassige Unterhaltung mit lokaler wie globaler Wirkung zu schaffen."

Die beiden btf-Geschäftsführer Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer erklärten, die Partnerschaft passe "perfekt zu unserer Firmenphilosophie: Wir wollen einen Raum für mutige, innovative Ideen schaffen und herausragendes Storytelling vorantreiben."