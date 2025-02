am 13.02.2025 - 08:13 Uhr

Neuauflagen von bekannten Serien haben sich in den vergangenen Jahren weltweit zu einem Trend entwickelt. Und auch bei RTL Deutschland wartet man nun mit gleich zwei Marken auf, die man demnächst zurückholen wird. Wie RTL-Fiction-Chef Hauke Bartel jetzt in einem Interview mit dem Branchendienst "The Spot" angekündigt hat, holt man sowohl "Club der roten Bänder" als auch "Der Lehrer" zurück auf die Bildschirme.

© RTL / Boris Breuer

In sechs neuen Folgen will man nun ergründen, wie es Vollmer ergangen ist. "Klar ist, dass er wieder mit ungewöhnlichen Ideen für seine Schülerinnen und Schüler kämpfen wird – auch wenn er dabei bei einigen Leuten aneckt", sagt Bartel. Produziert wird die neue Staffel von MadeFor Film, Christian Munder ist mit als Produzent an Bord und Yannick Posse als Headautor. Klar ist auch jetzt schon, dass "Der Lehrer" nicht nur bei RTL+, sondern linear auch bei RTL zu sehen sein wird.

Zusammen mit Bantry Bay will Hauke Bartel darüber hinaus den "Club der roten Bänder" neu erzählen, geplant ist das Projekt für Vox, da liefen 2015 bis 2017 auch schon die ersten drei Staffeln. Geplant ist aber keine Fortsetzung, sondern eine Neuauflage, in der man eine neue Generation an Kindern und Jugendlichen erzählt, die wie schon beim Original im Krankenhaus gegen verschiedene Krankheiten kämpfen. Im Mittelpunkt stehen soll erneut die Freundschaften zwischen den Figuren.

Für ihn, sagt Hauke Bartel gegenüber "The Spot", sei der "Club der roten Bänder" ein Herzensprojekt, weil die Serie vor zehn Jahren die erste Eigenproduktion gewesen sei, mit der er sich beschäftigt habe, als er von der Uni zu Vox gekommen sei. Als Produzentin ist erneut Gerda Müller mit dabei. "Es sind auch emotional wohltuende Formate, die auf ihre Weise konstruktiv und optimistisch lebensbejahend mit den Herausforderungen des Lebens umgehen. Die Menschen suchen bei uns diese besondere Emotion und ein besonderes Wir-Gefühl", sagt Bartel zu den beiden kommenden Serien.

Neuer Titel für "Hagen"-Serie

Zur Zukunft von "Alarm für Cobra 11" will sich Hauke Bartel zum aktuellen Zeitpunkt dagegen noch nicht äußern. Zwei Anfang des Jahres gezeigte Filme der Reihe liefen aus Quotensicht ziemlich mäßig. Diese Filme seien "unter den Möglichkeiten geblieben", konstatiert nun auch der Fiction-Chef, der dennoch darauf verweist, dass man noch vier weitere Streifen in der Hinterhand habe. Erst danach werde man sich überlegen, wie es weiter geht.

Neuigkeiten gibt es dafür beim Projekt "Hagen", einem mit Constantin Film umgesetzten Projekt. Der entsprechende Film ist bereits im vergangenen Jahr im Kino zu sehen gewesen, in diesem Jahr erfolgt die TV-Premiere in Serien-Form. Dafür hat man jetzt aber nochmal Hand beim Titel angelegt. So kommt "Hagen" unter dem Namen "Die Nibelungen: Kampf der Königreiche" zu RTL+. Der ursprüngliche Titel sei "eventuell zu sehr ein Insider für die ausgemachten Sagen-Kenner" gewesen, sagt Bartel. Mit dem neuen Namen wüsste alle Menschen, was sie bekommen. "Die Nibelungen sind für die Deutschen nicht umsonst der größte Mythos im eigenen Kulturkreis."