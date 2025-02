am 14.02.2025 - 14:19 Uhr

Kurz vor Weihnachten haben Prime Video und Sat.1 die Katze aus dem Sack gelassen und eine Fortsetzung von "Der letzte Bulle" angekündigt. Das Besondere ist aber nicht die Tatsache, dass eine bekannte IP zurückkehrt, sondern unter welchen Vorzeichen. Sat.1 setzt die ehemalige Eigenproduktion jetzt mit dem Streamingdienst um, wo Henning Baum in den neuen Folgen auch erstmals zu sehen sein wird. Die Sat.1-Premiere erfolgt allerdings schon vier Wochen später.

Nun haben die Dreharbeiten für die Serien-Fortsetzung begonnen. Und wie Sat.1 und Prime Video jetzt auch direkt bekanntgegeben haben, sollen die neuen Folgen in der zweiten Jahreshälfte 2025 zu sehen sein. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es aufgrund der frühen Drehphase des Projekt freilich noch nicht.

Darüber hinaus haben die Partner jetzt auch noch verraten, welche Schauspielerinnen und Schauspieler neben Henning Baum, der den tot geglaubten Ruhrpott-Cop Mick Brisgau spielt, in der Serie zu sehen sein werden. So nimmt Maximilian Grill erneut als Andreas Kringge den Gegenpart zu Brisgau ein. Kringge ist regelbewusst und gewissenhaft. Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit Helmfried von Lüttichau als Leiter der Mordkommission und Rechtsmediziner Roland Meisner, gespielt von Robert Lohr.

Letzterer bekommt mit Carolin Berger, gespielt von Peri Baumeister, eine selbstbewusste Kollegin in der Gerichtsmedizin, die weiß, was sie will und kann. Ihre Ehe mit dem konsequenten Staatsanwalt Ralf Berger - verkörpert von Torben Liebrecht - erlebt durch eine komplizierte Dynamik zwischen Carolin und Mick eine Achterbahnfahrt. Und dann können sich die Fans auch auf ein Wiedersehen mit Uschi Nowatzki (Tatjana Clasing) freuen, der Besitzerin von Micks Stammkneipe.

Hinter der Serien-Fortsetzung steht die Kölner Produktionsfirma Glisk von Philipp Steffens und seiner Frau Julie Link Steffens. Die Serie wurde vor mittlerweile mehr als 15 Jahren von Philipp Steffens mitentwickelt, der damals bei ITV Studios Germany Producer war, bevor er später Fiction-Chef bei RTL wurde.