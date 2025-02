Die ARD hat ein Comeback von "Alles Eurovision" unter etwas anderen Vorzeichen angekündigt. Das Format wurde 2023 erstmals produziert, im vergangenen Jahr war es zunächst gestrichen, dann aber doch Teil der ESC-Vorberichterstattung. In diesem Jahr kehrt das Format mit sechs neuen Ausgaben zurück, die von Alina Stiegler und Constantin Zöller präsentiert werden. Ausgestrahlt wird die Sendung allen voran über den Twitch-Kanal der ARD, die Folgen sind aber auch in der Mediathek und bei eurovision.de zu sehen.

Man wolle die Zuschauerinnen und Zuschauer mit hinter die Kulissen der Musikshow nehmen und Platz zum "Lästern, Lernen und Feiern" bieten, so die ARD in einer Pressemitteilung. So berichten die beiden Moderatoren am 1. März vom Finale des deutschen Vorentscheids: Ab 18 Uhr zeigen sie exklusive Einblicke, diskutieren mit der Twitch-Community über die im Finale verbliebenen Acts und werfen einen Blick nach Europa zu den besten Momenten aus den Vorentscheidungen anderer Länder.

Und auch in den fünf weiteren Folgen soll der Twitch-Chat im Mittelpunkt stehen. So reist das Duo im Mai nach Basel, wo der ESC in diesem Jahr ausgetragen wird. Am 11., 12., 14., 16. und 18. Mai will man dann sowohl Fans als auch Nicht-Fans des ESC über die heiße Phase des Wettbewerbs informieren. Geplant sind "exklusive Einblicke hinter die Kulissen sowie lustige Aktionen". Mit dabei sind einige Stars des aktuellen ESC-Jahrgangs, angekündigt sind aber auch Überraschungsgäste. Die Folge am 18. Mai ist als Nachbesprechung konzipiert.

Alina Stiegler moderiert seit 2016 ESC-Sendungen für die ARD und ist darüber hinaus auch ein Gesicht aus verschiedenen Sendungen des RBB. Constantin Zöller kommentiert seit 2021 den Junior Eurovision Song Contest und ist seit 2024 Host der SWR3-Morningshow.

Bereits am Donnerstag hatte RTL übrigens eine Countdown-Show zur ersten Vorentscheids-Show angekündigt, die am heutigen Freitag, den 14. Februar, zu sehen sein wird. Während die Hauptshow zur besten Sendezeit bei RTL laufen wird, ist der von Steffi Brungs und ESC-Kommentator Thorsten Schorn moderierte "Countdown" ab 19 Uhr bei Instagram, Facebook und YouTube zu sehen. Dabei handelt es sich um eine einmalige Aktion (DWDL.de berichtete).