am 14.02.2025 - 15:02 Uhr

Katja Burkard und Jörg Pilawa sind schon bald sehr prominent bei Welt und "Bild" zu sehen. Wie Axel Springer am Freitag nämlich angekündigt hat, konnte man die beiden zur Analyse des Kanzlerduells zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz gewinnen, das am 19. Februar ab 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Befragt werden die Spitzenkandidaten von SPD und CDU/CSU von "Bild"-Chefredakteurin Marion Horn und Welt-Chefredakteur Jan Philipp Burgard.

Ab 21:15 Uhr sind dann Burkard und Pilawa dran, die normalerweise in den Diensten von RTL und Sat.1 stehen. Bei der Duell-Analyse sind sie aber nicht alleine, zusammen mit den stellvertretenden Chefredakteuren von Welt und "Bild", Robin Alexander und Paul Ronzheimer, bewerten sie das Auftreten der beiden Kanzlerkandidaten. Moderiert wird "Die Analyse: Olaf Scholz und Friedrich Merz im Kanzlerduell" von Marie Droste.

Trotz der Tatsache, dass ihnen Springer-Persönlichkeiten an die Seite gestellt werden, sind die Namen Burkard und Pilawa einigermaßen überraschend - spielen sie doch nicht einmal in den Plänen ihrer eigentlichen Haussender eine entscheidende Rolle bei der Wahlberichterstattung. Wenn RTL am kommenden Sonntag das "Quadrell" gezeigt hat, rückt dort Frauke Ludowig zur Analyse aus. Bei ProSiebenSat.1 setzt man bei der Wahlberichterstattung auf Namen wie Linda Zervakis, Paul Ronzheimer, Jenke von Wilmsdorff und Katrin Bauerfeind.

"Ich hoffe, dass Olaf Scholz und Friedrich Merz aus all den vorherigen Veranstaltungen gelernt haben und es vielleicht auch mal schaffen, den Wahlkampf-Modus zu verlassen. Ich würde ihnen gerne sagen: Reißt euch zusammen und bringt endlich gemeinsam unser Land wieder auf Vordermann", sagt Katja Burkard jetzt zu ihrem Job als Duell-Analystin. Und Jörg Pilawa erwartet, "dass aus dem Duell der Rechtsanwälte endlich ein Duell der Volksvertreter wird. Also Narrenkappe ab und die Themen auf den Tisch, die Deutschland wirklich bewegen. Es bleibt aber zu befürchten, auch auf der Zielgeraden wird es beim Bundesnarrenk(r)ampf bleiben."