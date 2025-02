Die Möglichkeiten der MV Filmförderung, Projekte zu unterstützen, sind zumindest bis 2026 höher als bislang. Wie die Förderanstalt am Freitag angekündigt hat, beteiligt sich der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bis Ende 2026 mit insgesamt 450.000 Euro am Förderetat. Bislang war der NDR zwar schon mit einem Vertreter in dem Vergabegremium des MV Filmförderung vertreten, hatte sich aber nicht am Fördertopf beteiligt. Das ändert sich nun zumindest bis Ende des kommenden Jahres.

Der Fördertopf vergrößert sich damit durchaus signifikant. In diesem Jahr liegen rund 2,3 Millionen Euro in der Förderung, die vom NDR bis Ende kommenden Jahres beigesteuerten 450.000 Euro kommen da anteilig hinzu. Bereits seit 2022 beteiligt sich das ZDF mit jährlich 200.000 Euro an der MV Filmförderung.

"Bei der Film- und Fernsehproduktion kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine besondere Bedeutung zu. Mecklenburg-Vorpommern wird sich auch weiterhin für die Förderung gerade junger Filmemacherinnen und Filmemacher einsetzen. Die jetzt geschlossene Kooperation zwischen dem Norddeutschen Rundfunk und der MV Filmförderung ist ein weiterer Schritt in diese Richtung", erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Freitag bei einem Pressetermin, bei dem die NDR-Beteiligung kommuniziert wurde.

Vom NDR erklärt Joachim Böskens, Direktor des Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern: "Mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Ressourcen entstehen in Mecklenburg-Vorpommern noch mehr hochwertige regionale Produktionen. Damit wird die bundesweite Sichtbarkeit erhöht und die Filmindustrie in MV gestärkt". Und Olaf Jacobs, Geschäftsführer der MV Filmförderung, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass der NDR unser Engagement für die Filmbranche in Mecklenburg-Vorpommern intensiv unterstützt. Diese Kooperation gibt Filmschaffenden in der Region zusätzliche Möglichkeiten, kreative Projekte umzusetzen und die Sichtbarkeit des Produktionsstandorts zu erhöhen."

Kulturministerin Bettina Martin sagt: "Mit der neuen NDR-Kooperation in der Filmförderung senden wir gemeinsam das deutliche Signal, dass uns die Zukunft der Film- und Fernsehproduktion in Mecklenburg-Vorpommern sehr wichtig ist. Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Ort für Film- und Fernsehproduktionen entwickelt. Der NDR ist dabei auch in Zukunft ein starker Partner. Bereits 2022 konnte die MV Filmförderung eine ähnliche Kooperation mit dem ZDF abschließen. Das zeigt die wichtige Rolle, die die MV Filmförderung einnimmt. Ich bin mir sicher, der Filmstandort MV wird sein großes Potenzial in den kommenden Jahren nutzen."