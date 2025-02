Schon vor einiger Zeit hatten die Sender der Seven.One Entertainment Group ihren Fahrplan für die Bundestagswahl vorgestellt. Damals kündigte man auch eine Sendung mit dem Titel "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating". Das besondere daran: Das Format soll am 22. Februar zur besten Sendezeit sowohl in Sat.1 als auch bei ProSieben zu sehen sein - also am Abend vor der Bundestagswahl.

Die Sender kündigten damals an, Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel eingeladen zu haben. Diese Formulierung ließ schon damals aufhorchen, hatte die Politiker zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht zugesagt. Nun hat ProSieben unter anderem auf X angekündigt, dass Friedrich Merz nicht an der Show teilnehmen wird ("Friedrich Merz kommt leider nicht"). Einen Grund für die Absage teilte der Sender nicht mit.

Linda Zervakis und Paul Ronzheimer moderieren das "Bürger-Speed-Dating" also mit den verbliebenen Kandidaten von SPD, Grünen und AfD. Sie sollen auch bei der Einordnung helfen. Generell sieht das Konzept vor, dass zehn Menschen jeweils drei Minuten Zeit haben, den Kandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen - "im 1:1, unmittelbar, unverfälscht", so das Versprechen.

Neben Reportagen von Paul Ronzheimer (Sat.1) und Jenke von Wilmsdorff (ProSieben) ist bei Sat.1 am vergangenen Mittwoch auch "Kannste (nochmal) Kanzler?" zu sehen gewesen, darin stellten sich Olaf Scholz und Friedrich Merz den Fragen von Schülerinnen und Schülern. Neben dem "Bürger-Speed-Dating" gibt’s bei ProSieben am 19. Februar noch die Dokumentation "Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt" zu sehen, dazu hat Moderatorin Katrin Bauerfeind unter anderem ein Interview mit Scholz geführt.

Peter Kloeppel zurück bei RTL

Und auch RTL hat am Freitag nochmal einen tieferen Einblick in seine Pläne gegeben und über den genauen Ablauf am kommenden Sonntag informiert, da zeigt man ab 20:15 Uhr ja bekanntlich das "Quadrell" zwischen Scholz, Merz, Weidel und Habeck. Zuvor sind "Kreuzverhöre" mit Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) sowie Gregor Gysi (Die Linke) geplant. Und wenn Frauke Ludowig und Nikolaus Blome ab 22:15 Uhr in der Sendung "Wer war am besten? Der Talk zum Quadrell" zur großen Analyse einladen, gibt’s auch ein Wiedersehen mit Peter Kloeppel. Der ehemalige RTL-Anchorman ist in der Sendung ebenso zu Gast wie Micky Beisenherz, Panagiota Petridou, Ruth Moschner und Joachim Llambi. Als Host führt "RTL Aktuell"-Anchorman Christopher Wittich durch den gesamten Abend, Unterstützung erhält er von "Stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz.