Am morgigen Dienstag läuft nicht nur die siebte und damit letzte Folge von "Dünentod - Ein Nordseekrimi" mit Pia Barucki in der Rolle der Hauptkommissarin Femke Folkmer bei RTL, am gleichen Tag beginnen auch die Dreharbeiten für Teil 8. Dementsprechend steht inzwischena uch fest, wer Baruckis Nachfolge antreten wird: Isabel Thierauch ermittelt künftig als Hauptkommissarin Friedericke Olsen an der Seite von Hendrik Duryn, der weiterhin die Rolle des Tjark Wolf verkörpert.

Produzent Mirko Schulze: "Wir haben mit Isabel Thierauch als neue Kommissarin eine großartige neue Besetzung gefunden. Die Erfolgsreihe 'Dünentod' erhält dadurch eine spannende neue Dynamik. Sie bringt frischen Wind in das Ermittlerteam und ergänzt Hendrik Duryns Figur Tjark Wolf auf ideale Weise. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, das Publikum mit diesem neuen Duo zu begeistern. Zudem ist es eine große Freude, mit Regisseur Andreas Herzog und Kamerafrau Claire Jahn bei den neuen Folgen zusammenzuarbeiten."

Gedreht werden nun erneut zwei neue Filme der Reihe, die im kommenden Jahr zu sehen sein werden. Das Drehbuch zu "Vom Fischer und seiner Frau" stammt von Catharina Junk, nach dem Roman "Dünenwahn" von Sven Koch. "Der Tote im Moor", basierend auf den Figuren der “Dünentod”-Bücher - also nicht auf einem konkreten Roman von Sven Koch - schreiben Clemens Murath und Robert Hummel. Zum Stamm-Ensemble gehören auch weiterhin Florian Panzner in der Rolle von Tjarks Vorgesetztem Hauke Berndsten, Yasemin Cetinkaya als erfahrene Ermittlerin Ceylan Özer, Rainer Reiners als Polizeidienststellenleiter Thorsten Nibbe.

Produziert wird die "Dünentod"-Reihe von MadeFor, das zur Banijay-Gruppe gehört. Als Produzentin bzw. Produzent fungieren Mirko Schulze, Nanni Erben und Gunnar Juncken. Executive Producer seitens RTL ist Nico Grein und Redakteurin ist Solveig Willkommen unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.