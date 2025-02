Im Oktober 2023 hatte Philip Pratt im DWDL.de-Interview über bislang nicht bediente Filmgenres gesprochen, die er gern für Prime Video erschließen würde – darunter explizit auch Zeitreise-Filme. An seine Aussage von damals erinnerte der Leiter Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios nun, als er ein Projekt mit den Elevator Boys ankündigte. Die Social-Media- und Boyband-Stars aus Deutschland, die weltweit etliche Millionen Follower haben, sollen zu Hauptdarstellern eines Films "rund um Popkultur, Musik, Spaß und Liebe" werden, in dem sie auf Zeitreise gehen, so Pratt.

Mit weiteren inhaltlichen Details hielten sich Pratt, seine Filmchefin Verena Schilling und Prime-Video-Deutschlandchef Christoph Schneider am Rande der Berlinale noch zurück. Nur so viel: W&B Television produziert in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios. Das Greenlight wurde unlängst erteilt, die Dreharbeiten sollen in Kürze beginnen und das Resultat 2026 auf die Plattform kommen. "Die Elevator Boys sind inzwischen ein globales Social-Media-Phänomen", so Pratt weiter. "Absoluter Zeitgeist. Daher freuen wir uns total, gemeinsam mit Julien, Tim, Luis, Jacob und Bene nun ihren ersten Film umzusetzen und damit über 200 Millionen Prime-Video-Nutzer:innen weltweit erreichen zu können."

Einen Schritt weiter ist derweil Bastian Pastewka, der von den Dreharbeiten seines neuen Prime-Video-Films in Litauen eine kurze Grußbotschaft nach Berlin schickte. "Die Brautentführung" ist der Arbeitstitel der von UFA Fiction produzierten Krimikomödie, in der Pastewka als glückloser Hochstapler Fabian zu sehen sein wird. Auf der Flucht landet dieser inmitten einer schrägen Hochzeitsgesellschaft und entdeckt ein überaus wertvolles Hochzeitsgeschenk an die Braut. Als plötzlich eine Leiche im Gartenpavillon auftaucht, ist Fabian mehr als nur zufällig in die Lösung des Rätsels verwickelt.

"Wir freuen uns sehr, ein weiteres Projekt mit Bastian realisieren zu können, der einfach ein wahnsinng vielfältiger Schauspieler ist", so Pratt. Das Drehbuch sei "so herrlich überraschend, komisch und originell, dass ich unbedingt dabei sein wollte", so Pastewka. Geschrieben wurde es von Martin Eigler, Lars Neuwöhner, Sven S. Poser und Judy Horney. Regie führt Markus Sehr. Bei der UFA Fiction sind Nataly Kudiabor und Denise Neustadt als Executive Proucerinnen, Leonie Franziska Geisinger als Producerin verantwortlich. Der Film soll noch dieses Jahr bei Prime Video zu sehen sein.

