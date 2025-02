am 19.02.2025 - 11:47 Uhr

Im Herbst kündigte Nordmedia, die zentralen Medien-Förderungseinrichtung für Niedersachsen und Bremen, einen Wechsel: Thomas Schäffer verabschiedete sich nach über 20 Jahren und übergibt an Meike Götz. Nun ist auch klar, wo es Schäffer hinzieht: Zum 1. März wird er neuer Geschäftsführer der TV Plus GmbH. Bislang liegt die Geschäftsführung bei Natascha Unbehaun und Manuela Baseler. Während Unbehaun weiterhin als Redaktionsleiterin an Bord bleibt, wird Manuela Baseler das Unternehmen verlassen.

Thomas Schäffer sagt zu seinem neuen Job: "Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit einem hoch professionellen und erfolgreichen Team und die neue Aufgabe als Produzent." TV Plus-Gesellschafter Michael Heiks: "Thomas Schäffer ist in der Medienwelt exzellent vernetzt. Er wird der TV Plus neue Impulse geben und interessante Produktionen erfolgreich auflegen. Sein Wechsel zur TV Plus ist ein Gewinn für den Medienstandort Hannover und für uns. Wir freuen uns sehr!"

Heiks weiter: "Den Erfolg über fast 28 Jahre verdanken wir auch der hervorragenden Arbeit der bisherigen Geschäftsführung. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich." TV Plus ist eine der größten Produktionsfirmen in Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Wichtigste Produktion ist die wöchentliche NDR-Show "Bingo! Die Umweltlotterie", daneben produziert man aber auch Dokumentationen und Reportagen.