RTLzwei hat einen Sendetermin für die Neuauflage der "CoupleChallenge": Ab dem 12. März sind die neuen Folgen immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei zu sehen. Es ist eigentlich bereits die vierte Staffel - drei davon liefen zwischen 2020 und 2022 bei RTL+. Erstmals kommt das von RTL Studios produzierte Format nun aber ins Free-TV. Bei RTL+ sind die Folgen aber natürlich ebenfalls abrufbar, hier mit etwas Vorsprung für zahlende Kundschaft bereits ab dem 6. März, im Anschluss an die TV-Ausstrahlung aber auch für sieben Tage kostenfrei.

Darum geht's in dem Format: Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern allerdings die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.

Zu den Herausforderungen gehört für die Paare allerdings auch, mit dem ein oder anderen verfeindeten Paar zusammenleben zu müssen. RTLzwei hat nun die Besetzung bekannt gegeben, die aus allerlei Reality-Sternchen besteht. Dabei gibt es Wiedersehen mit Tommy Pedroni und Sandra Sicora, die in Staffel 3 den zweiten Platz belegten - allerdings sind sie inzwischen getrennt. Tommy Pedroni tritt mit seiner neuen Partnerin Paulina Ljubas an, Sandra Sicora mit Tobi Wegener. Gigi Birofio hat seinen Onkel Luciano an seiner Seite.

Julian FM Stoeckel ist gemeinsam mit seiner großen Liebe Marcell Damaschke da. Für die beiden ist es die erste große gemeinsame TV-Show, nachdem sie bereits Einblicke in ihr Privatleben bei "B:Real" gewährt haben. Auch Iris Klein tritt erstmals mit ihrem neuen Freund Stefan Braun in einer Reality-TV-Sendung an. Menderes Bagci und Box-Manager Rainer Gottwald wurden 2022 "Promi Big Brother" zu besten Kumpels und sind nun ebenfalls gemeinsam dabei wie Dilara Kruse und Roaya Soraya.