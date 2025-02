Die Medienberichterstattung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wird künftig von Stella Venohr verantwortet. Das har die Agentu am Donnerstag bekanntgegeben. Die 30-Jährige folgt damit auf Anna Ringle, die zum 1. Juli die Leitung des Regionalbüros Nordamerika mit Sitz in Washington übernimmt.

"Mit Stella Venohr berichtet künftig eine starke und ideenreiche Reporterin über das so wichtige Feld der Medien und Medienpolitik", sagte dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Mit Fragen der Plattform-Regulierung und der Digitalpolitik hat sie sich schon in Brüssel beschäftigt. Dazu kommt nun noch die wichtige Berichterstattung über die Medienbranche in der Transformation. Stella Venohr wird weiter für das stehen, was Anna Ringle sechs Jahre lang so eindrucksvoll aufgebaut hat: die exklusive, immer sachkundige und faire Medienberichterstattung der dpa."

Derzeit ist Stella Venohr noch als EU-Korrespondentin im Brüsseler dpa-Büro tätig. Nach Tätigkeiten für Tageszeitungen und Magazine volontierte sie bei der dpa, wurde erst Politikredakteurin und dann Bundeskorrespondentin, ehe sie Anfang 2024 nach Brüssel ging. Sie tritt ihre Stelle zum 1. September an.