Mit "Keine Zeit zu sterben" verabschiedete sich im Herbst 2021 Daniel Craig von seiner Rolle als James Bond. Doch auch dreieinhalb Jahre später ist eine Fortsetzung der Reihe noch immer nicht in Sicht. Das lag offenbar vor allem an Reibereien hinter den Kulissen. 2022 hat Amazon die traditionsreichen MGM Studios für stattliche 8,45 Milliarden Dollar übernommen. Dabei schielte Amazon wohl vor allem auf viele wertvolle IPs, in deren Besitz man durch die Übernahme gelangte - nicht zuletzt eben die James Bond-Reihe.

Schon da war allerdings klar, dass Amazon trotzdem nicht einfach frei entscheiden kann - denn MGM teilt sich die Rechte an Bond mit Eon Productions. Das Unternehmen, das von Barbara Broccoli und und ihrem Stiefbruder Michael G. Wilson geleitet wird, hat ein Mitspracherecht bei allem, was das 007-Franchise anbelangt. Und die Broccoli-Familie wehrte sich bislang gegen eine offensive Ausbeutung der Marke.

Das "Wall Street Journal" berichtete erst vor wenigen Wochen wieder, welche Welten da zwischen den Broccolis, die das Bond-Franchise gewissermaßen als Familienerbe ansehen, und Amazon aufeinanderprallten. Das reichte von unterschiedlichen Ansichten über die Ausrichtung der Bond-Figur, die mit der neuen Besetzung wieder neu erfunden werden muss, bis zur Frage, ob es weiterhin bei einem großen Kinofilm alle paar Jahre bleibt oder auch andere Formen wie etwa Serien-Spinoffs einzelner Figuren aus dem Bond-Universum oder andere Shows basierend auf der Marke Bond denkbar sind. Dabei verhakte man sich offenbar so sehr, dass es zuletzt nicht mehr voran ging.

Doch nun hat sich in diesem Streit Amazon durchgesetzt. Barbara Broccoli und Michael G. Wilson ziehen sich aus dem kreativen Prozess zurück. Broccoli und Wilson bleiben über ein neues Joint Venture zwar auch weiterhin Co-Eigentümer des Bond-Franchises, sie überlassen Amazon MGM Studios aber künftig die Entscheidungshoheit über die kreative Kontrolle.

Mike Hopkins, Leiter von Prime Video und Amazon MGM Studios, sagte in einem Statement: "Wir sind dem verstorbenen Albert R. Broccoli und Harry Saltzman dankbar dafür, dass sie James Bond in die Kinos auf der ganzen Welt gebracht haben, und Michael G. Wilson und Barbara Broccoli für ihr unnachgiebiges Engagement und ihre Rolle bei der Fortführung des Vermächtnisses der Serie, die von Legionen von Fans weltweit geschätzt wird. Wir fühlen uns geehrt, dieses geschätzte Erbe fortzuführen, und freuen uns darauf, die nächste Phase des legendären 007 für das Publikum auf der ganzen Welt einzuläuten."

Michael G. Wilson erklärte, dass er nach 60 Jahren, in denen er sich um die Bond-Produktionen gekümmert hat, künftig auf Kunst und woltätige Projekte konzentrieren wolle. Er sei sich mit Barbara einig, "dass es an der Zeit ist, dass unser zuverlässiger Partner, Amazon MGM Studios, James Bond in die Zukunft führt". Auch Barbara Broccoli sagte: "Mein Leben war der Erhaltung und dem Ausbau des außergewöhnlichen Erbes gewidmet, das Michael und mir von unserem Vater, dem Produzenten Cubby Broccoli, hinterlassen wurde. Ich hatte die Ehre, mit vier der unglaublich talentierten Schauspieler, die 007 gespielt haben, und Tausenden von wunderbaren Künstlern in der Branche eng zusammenzuarbeiten. Mit dem Abschluss von 'Keine Zeit zu sterben' und Michaels Rückzug aus dem Filmgeschäft ist es für mich an der Zeit, mich auf meine anderen Projekte zu konzentrieren."