am 20.02.2025 - 16:05 Uhr

Etwas mehr als ein Jahr ist es inzwischen her, dass Sat.1 zuletzt neue Folgen von "Criminal Minds" ausstrahlte. Nun kehrt die Serien-Fortsetzung, die auf den Titel "Criminal Minds: Evolution" hört, ins Free-TV zurück: Wie jetzt bekannt wurde, wird Sat.1 die neue Staffel der US-Krimiserie, die aktuell schon bei Disney+ zum Abruf bereitsteht, ab dem 11. März ins Programm nehmen.

Wie schon im vergangenen Jahr setzt der Privatsender dabei auf die Ausstrahlung von Doppelfolgen. "Criminal Minds: Evolution" übernimmt damit die Sendeplätze von "Navy CIS" und "The Irrational". Am späten Abend bleiben auch im März wie gehabt die Serien "FBI: Specisl Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" im Programm, auch wenn diese zuletzt nur sehr schwache Quoten erzielten.

Doch auch "Criminal Minds: Evolution" war im vergangenen Jahr kein durchschlagender Erfolg - mit im Schnitt etwas mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es für die zehn gezeigten Folgen alles in allem aber solide. Im Schnitt erreichte die Serie etwas mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.