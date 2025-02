am 21.02.2025 - 12:59 Uhr

Ein "neues, spannendes Kapitel" schlage die Sport1 GmbH auf, heißt es aus Ismaning. Zumindest als Geschäftsführer taucht Matthias Kirschenhofer in diesem Kapitel künftig allerdings nicht mehr auf. Wie das Unternehmen am Freitag gegenüber DWDL.de bestätigte, ist Matthias Reichert mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer ernannt worden. Reichert kennt das Unternehmen bestens - seit 20 Jahren arbeitet er für Sport1 und den Vorgänger DSF, zuletzt als Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung.

© Constantin Medien/Nadine Rupp Matthias Kirschenhofer

Seit die türkische Mediengruppe Acunmedya im vergangenen Jahr die Hälfte der Anteile an Sport1 übernommen hat, durchläuft der Sender im Rekordtempo einen Wandel - neben Sport-Inhalten spielen zunehmend auch Entertainment-Eigenproduktionen wie "Exatlon" oder "My Style Rocks" eine Rolle im Programm, auch wenn diese bislang zeitweise noch wie ein Fremdkörper wirken. In der kommenden Woche startet mit der Neuauflage der Kochshow "Masterchef" bereits ein weiteres Format, das den verstärkten Fokus auf Unterhaltung weiter vorantreiben sollen.

Acunmedya strebt Reichweiten-Ausbau an

Zum Gelingen dieses Unterfangens soll nun also nicht zuletzt Matthias Reichert beitragen. "Nachdem er die Geschichte von Sport1 über 20 Jahre lang begleitet hat, vertrauen wir Matthias Reichert, dass er die Brücke zwischen dem früheren Sport1 und seiner transformierten Zukunft schlägt", sagte Ebru Atasav Tahranci, CEO von Acunmedya. "Wir zählen auf seine Führung, um die Entwicklung von Sport1 von einem beliebten Sportsender zu einer führenden Entertainment- und Sport-Destination zu begleiten, die ihre Reichweite ausbaut und durch die kombinierten Stärken von Sport1 und Acunmedya ein breites Publikum anspricht."

Tahranci bedankte sich zugleich bei Kirschenhofer "für seine Verdienste und sein Engagement während der Integrationsphase nach unserer Übernahme". Und weiter: "Während er sich auf seine primären Aufgaben bei unserem Mitgesellschafter Sport1 Medien konzentriert, wird er mit seiner Expertise weiterhin wichtige Initiativen innerhalb der Sport1 Medien Gruppe vorantreiben und sich aktiv in unsere starke Partnerschaft einbringen."

Bernhard Burgener, CEO der Highlight Communications, hofft indes, dass Reichert "mit seiner Erfahrung und Innovationskraft die weitere Entwicklung von Sport1 vorantreiben" wird. Kirschenhofer wiederum habe in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Ausbau von Sport1 zu einer Multichannel-Plattform beigetragen. "Wir freuen uns, dass er mit seiner Erfahrung und Expertise weiterhin als Geschäftsführer der Sport1 Medien Gruppe (Holding) tätig sein wird und wünschen ihm hierbei weiterhin viel Erfolg."