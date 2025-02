In Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien gibt es für Kunden nun weitere Möglichkeiten, programmatische Werbung bei Netflix zu buchen, der weltweite Rollout soll dann in den kommenden Monaten folgen. Zusätzlich zum bestehenden Partner Microsoft ist der Zugang zum Netflix-Inventar ab sofort auch bei den neuen Partnern Google und The Trade Desk über 1:1 Private Marketplace (PMP) und Programmatic Guaranteed (PG) möglich.

Die Ausweitung umfasst auch den Campaign Manager 360 von Google sowie Innovid zur Verifizierung von Impressions und erweitert die bestehende Zusammenarbeit von Netflix mit DoubleVerify und Integral Ad Science zur Überprüfung von Fraud und Viewability in programmatische Kanäle. Bei Netflix ist es möglich, Werbung mit Genre-, Geo- und Device-Targeting zu buchen, zudem gibt es mit dem "Top 10-Targeting" die Möglichkeit, mit seinen Spots immer im Umfeld der tagesaktuell beliebtesten Titel bei der Streaming-Plattform ausgespielt zu werden. Weitere Funktionen sollen im Lauf des Jahres hinzukommen.

Susanne Aigner, die das Werbegeschäft von Netflix in Deutschland verantwortet: "Wir freuen uns sehr, unser programmatisches Angebot in Deutschland zu erweitern, um unseren Partnern mehr Auswahl und Flexibilität zu bieten. Im Vorfeld der Einführung unserer eigenen Ad-Tech im Laufe des Jahres ermöglicht uns diese Grundlage, noch mehr Möglichkeiten zu bieten, nach denen Werbetreibende suchen. Googles DV360 und The Trade Desk sind großartige Partner, und es ist erfreulich zu sehen, wie groß das Interesse der Werbetreibenden in Deutschland bereits ist."

Daniel Neuhaus von The Trade Desk sagt: "Streaming-TV ist einer der am schnellsten wachsenden Kanäle in der Werbebranche und ermöglicht es Marken erstmals, ihre TV-Kampagnen datengesteuert und präzise zu gestalten. Unser erweitertes programmatisches Angebot mit Netflix in der EMEA-Region bietet bedeutende Möglichkeiten, Zielgruppen mit Flexibilität und einem gezielteren Ansatz zu erreichen und gleichzeitig mit den Premium-Inhalten von Netflix in Einklang zu bringen." Karsten Müller, Head of Display & Video 360 Media Sales Central Europe bei Google, lässt sich so zitieren "Vermarkter, die Display & Video 360 nutzen, profitieren in hohem Maße vom Zugang zum Premium-Werbeinventar von Netflix, um ein hochinteressiertes Publikum in den USA zu erreichen, und wir freuen uns, diese Partnerschaft in EMEA weiter auszubauen."