Der frühe Freitagabend im Berliner Babylon-Kino gehörte den Gewerken: In einer Bandbreite wie bei sonst keiner anderen Preisverleihung würdigte die Deutsche Akademie für Fernsehen bereits zum 12. Mal kreative Leistungen vor und hinter der Kamera in TV & Streaming. Moderatorin der Verleihung, die u.a. vom Medienmagazin DWDL.de übertragen wurde, war erneut Nina Eichinger. Die Gastgeberin des Abends also vertraut, neu hingegen das Timing: Die letzte Verleihung der DAfFNE fand im Dezember 2023 statt, diesmal wurde der Fernsehpreis also etwas geschoben und zur Berlinale verliehen.

Der Abend in Berlin wurde zu Turbokultur-Festspiele, mehr noch als schon im September vergangenen Jahres beim Deutschen Fernsehpreis in Köln. Die Berliner Produktionsfirma und die für sie tätigen Kreativen sammelten in sieben der 21 Kategorien mal eben ein Drittel aller Preise ein. In den Kategorien Casting, Drehbuch, Musik, Produzent*in, Regie und Szenenbild war es die Arbeit an der Ausnahmeserie „Die Zweiflers“ (ARD), die ausgezeichnet wurde. Und über den Preis für die beste Fernsehunterhaltung jubelte dann auch noch das Turbokultur-Team von „Bosetti Late Night“ (3sat).

Immerhin zwei Auszeichnungen, einmal für die beste Tongestaltung und andererseits Luise Heyers Nebenrolle, gingen aufs Konto des NDR-Films „Sörensen fängt Feuer“ (Produktion: Claussen+Putz Filmproduktion GmbH). Nur ein weiteres Werk konnte am Freitagabend im Berliner Babylon-Kino ebenfalls zwei Preise einheimsen: Die Netflix-Serie „Liebes Kind“ aus dem Hause Constantin Television. Hier wurde der Schnitt gewürdigt und die Hauptrolle von Kim Riedle (die ihre Auszeichnung mit Laura Tonke teilt, die für „Sexuell verfügbar“, ARD, ausgezeichnet wurde). Ein Preis für die Stunts in der zweiten Staffel von „Kleo“ (Zeitsprung Pictures) macht das Netflix-Triple komplett.

Übrigens: Das sonst so erfolgsverwöhnte ZDF kam dieses Mal nicht auf mehr Ehrungen als Netflix bzw. überhaupt nur auf Augenhöhe mit Netflix, wenn man auch die Auszeichnung für „Bossetti Late Night“ bei 3sat noch den Mainzern zurechnet. Immerhin: Alessandro Schuster und sein Preis für die Nebenrolle in der ZDFneo-Serie „Was wir fürchten“ (Bavaria Fiction) sowie der Preis für den Dokumentarfilm „Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann“ von Regina Schilling retten die Ehre des Lerchenberg.

Auch RTL kann jubeln, wusste das aber schon vorher, weil in der Kategorie Maskenbild mit „Disko 76“ und „Gute Freunde“ ohnehin nur zwei Serien von RTL+ im Rennen waren, die beide von UFA Fiction produziert wurden. Gewonnen hat am Ende „Disko 76“. Weniger sicher aber auch verdient: „Die neuen Geschichten vom Pumuckl“ aus dem Hause NeueSuper bescheren RTL noch eine weitere Auszeichnung in der Kategorie VFX/Animation. Ein weiterer Preis ging ans kommerzielle Programm: Die zweite Staffel von „Oh Hell“ (Good Friends für Magenta TV/ Warner TV Comedy) wurde für die Bildgestaltung geehrt.

Schon im Vorfeld der diesjährigen DAfFNE wurde bekannt, dass Schauspielerin Senta Berger und posthum auch ihr Ehemann, Regisseur Michael Verhoeven, mit dem Ehrenpreis der Deutschen Akademie für Fernsehehen gewürdigt werden. In ihrer Dankesrede nach langen Standing Ovations betonte Berger am Freitagabend wie sehr sie und ihr Mann dem Fernsehen verbunden seien bzw. waren.

Alle Preisträger*innen der DAfFNE 2024/25, alphabetisch nach Kategorien sortiert...

Bildgestaltung

Philipp Sichler | Die Mutigen 56 - Deutschlands längster Streik | ARD, NDR, RB, SWR | EIKON Nord TV- & Filmproduktion GmbH |

Anne Bolick & Katharina Bühler | Oh Hell, Staffel 2 | MagentaTV, Warner TV Comedy | good friends Filmproduktions GmbH |

Casting

Liza Stutzky (Foto) & Berti Caminneci | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Eva Roth | Kafka | ARD, ORF | Superfilm Filmproduktions GmbH |

Dokumentarfilm

Matthäus Wörle | Geamăna | ARD, ZDF | HFF - Hochschule für Fernsehen und Film München |

Artem Demenok | Leningrad - Stimmen aus einer belagerten Stadt | NDR, rbb, arte | Schmidt & Paetzel Fernsehfilme GmbH |

Drehbuch

David Hadda & Juri Sternburg & Sarah Hadda | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Isabel Kleefeld (Headautorin) & Julian Pörksen & Romy Hausmann (Literarische Vorlage) | Liebes Kind | Netflix | Constantin Television GmbH |

Axel Ranisch & Sönke Andresen | Nackt über Berlin | SWR, arte | Studio.TV.Film GmbH, Sehr gute Filme GmbH |

Fernseh-Journalismus

Jan Tenhaven | 37 Grad: Schock Shalom - jung, jüdisch, jetzt! | ZDF | Nordend Film GmbH |

Jonas & David von Simplicissimus | Putins Bären - Die gefährlichsten Hacker der Welt | ARD | SWR, funk |

Edgar Verheyen | SWR STORY: Die Messerattacke von Mannheim | SWR | MenschenbilderTV |

Fernseh-Unterhaltung

Sarah Bosetti (Buch/Moderation) & Frank Hof (Regisseur) & Nils Paulerberg & Christian Schier(Redaktion) & Manuel Lorenz (Executive Producer) & Martin Danisch (Produzent ) | Bosetti Late Night | 3sat, ZDF | Turbokultur GmbH |

Anna Dushime (Moderation) & David Steinberger (Produzent) & Till Lazarewski (Producer) & Maike Koch (Produktionsleitung) & Michael Maier (Regie) & Jürgen Stark (Redaktion) | Der letzte Drink mit Anna Dushime | rbb | Steinberger Silberstein GmbH |

Bill Kaulitz & Tom Kaulitz (Cast) & Michael Schmitt (Autor & Regie) & Per Eppmann (Executive Producer) & Otto Steiner (Produzent) & Wiebke Schodder (Director Nonfiction DACH, Netflix) | Kaulitz &Kaulitz Staffel 1 | Netflix | Constantin Entertainment GmbH |

Filmschnitt

Renata Salazar Ivancan & Christoph Cepok | Liebes Kind | Netflix | Constantin Television GmbH |

Monika Patajac | Star Kitchen mit Tim Raue | Amazon Prime Video | Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH |

Linda Bosch | Was wir fürchten | ZDFneo | Bavaria Fiction GmbH |

Kostümbild

Wiebke Kratz | Disko 76 | RTL+ | Ufa Fiction GmbH |

Alfred Mayerhofer | Kafka | ARD, ORF | Superfilm Filmproduktions GmbH |

Ramona Klinikowski | Kleo Staffel 2 | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH |

Maskenbild

Jens Bartram & Katja Schulze & Anne-Marie Walther & Francis Jadoul | Disko 76 | RTL+ | Ufa Fiction GmbH |

Georg Korpàs & Anne-Marie Walther (Hair & Makeup Supervisor) & Miriam Hübner (Maskenbild) & Anna Freund (Crowd Make-up Artist) | Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern | RTL+ | Ufa Fiction GmbH |

Musik

Petja Virikko & Marko Nyberg | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Anne Müller | Polizeiruf 110: Unsterblich | ARD, MDR | Filmpool Fiction GmbH |

Philipp Johann Thimm & Berend Intelman | Wer wir sind | MDR, ARD Degeto, NDR für die ARD | VIAFILM GmbH & Co. KG |

Produzent:in

Jochen Köstler & Jan Klophaus | Jan Ullrich - Der Gejagte | Amazon Prime Video | Constantin Dokumentation |

David Hadda & Martin Danisch | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Andreas Friedrich Bareiss & Dmytro Troitskyi | In Her Car | ZDFneo, FRANCE TÉLÉVISION, SRF Schweizer Radio und Fernsehen, STB in Zusammenarbeit mit The Dreaming Sheep Company, SVT, DR, NRK , RUV, YLE Weltvertrieb: Beta Film | Gaumont GmbH, Starlight Media |

Redaktion / Producing / Dramaturgie

Carolin Haasis & Christoph Pellander (Redaktion) & Berit Hille (Producing) | 37 Sekunden | ARD Degeto für die ARD | Odeon Fiction GmbH |

Søren Schumann & Rolf Bergmann & Barbara Schmitz (Redaktion) | Capital B - Wem gehört Berlin? | rbb, arte | Port au Prince Film & Kultur Produktion GmbH, Fruitmarket Kultur und Medien GmbH |

Carolin Haasis & Christoph Pellander & Jörg Himstedt (Redaktion) | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Regie

Anja Marquardt & Clara Zoë My-Linh von Armin | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Axel Ranisch | Nackt über Berlin | SWR, arte | Studio.TV.Film GmbH, Sehr gute Filme GmbH |

Katja Benrath & Mia Maariel Meyer | Push | ZDFneo | Bantry Bay Productions GmbH |

Schauspieler Hauptrolle

Thorsten Merten | Nackt über Berlin | SWR, arte | Studio.TV.Film GmbH, Sehr gute Filme GmbH |

Florian Brückner | Neue Geschichten vom Pumuckl | RTL+ | NEUESUPER GmbH |

Jörg Hartmann | Tatort – Cash | WDR, ARD | Bavaria Fiction GmbH |

Schauspieler Nebenrolle

© imago / Future Image | Was wir fürchten | ZDFneo | Bavaria Fiction GmbH |

Florian Geißelmann | Wer wir sind | MDR, ARD Degeto, NDR für die ARD | VIAFILM GmbH & Co. KG

Shenja Lacher | Wer wir sind | MDR, ARD Degeto, NDR für die ARD | VIAFILM GmbH & Co. KG |

Schauspielerin Hauptrolle

Kim Riedle | Liebes Kind | Netflix | Constantin Television GmbH |

Katja Riemann | Reset - Wie weit willst du gehen? | ZDF | Gaumont GmbH |

Laura Tonke | Sexuell verfügbar | ARD Degeto für die ARD | Majestic Filmproduktion GmbH, Dor Film Produktionsgesellschaft m.b.H., VIAFILM GmbH & Co. KG |

Schauspielerin Nebenrolle

Marie-Lou Sellem | 37 Sekunden | ARD Degeto für die ARD | Odeon Fiction GmbH |

Juliane Köhler | Haus aus Glas | WDR, ARD Degeto, arte, BR | Constantin Television GmbH, Beside Productions |

Luise Heyer | Sörensen fängt Feuer | NDR für ARD | Claussen+Putz Filmproduktion GmbH |

Stunt

Wanja Götz & Team | Helgoland 513 | Sky Studios | Ufa Fiction GmbH |

Rainer Werner & Team | Kleo Staffel 2 | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH |

Szenenbild

Merle Vorwald | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Tim Pannen | Eine Billion Dollar | Paramount+ | W&B Television GmbH |

Tongestaltung

Miroslav Babic (Settonmeister) & Florian Holzner & Julian Kossmann (Sound Design) & Ansgar Frerich (Mischtonmeister) | Kleo Staffel 2 | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH |

Bea O'Sullivan (Settonmeister) & Jörg Elsner (Sound Design) & Christoph Merkele (Mischtonmister) | Silber und das Buch der Träume | Amazon Prime Video | Constantin Film Produktion GmbH |

Urs Krüger (Settonmeister) & Kai Storck (Sound Design) & Tobias Fleig (Mischtonmeister) | Sörensen fängt Feuer | NDR für ARD | Claussen+Putz Filmproduktion GmbH |

VFX/Animation