Nachdem ProSieben in den zurückliegenden Jahren immer zwei Staffeln von "The Masked Singer" gezeigt hat, müssen sich Fans der Musik-Rateshow in diesem Jahr auf Veränderungen einstellen. 2025 wird es das Format nämlich nur einmal zu sehen geben, das hat der Sender jetzt auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de bestätigt. "'The Masked Singer' legt 2025 eine längere Pause ein und kommt nur einmal", sagt ProSieben-Sprecher Christoph Körfer.

Wann genau ProSieben die nächste Staffel von "The Masked Singer" zeigen wird, ist unklar. Da es nun aber keine Frühjahrsstaffel geben wird, deutet alles auf Ende des Jahres hin. Zuletzt zeigte der Sender das Format im November und Dezember des vergangenen Jahres. Das sollte auch ein realistischer Zeitraum für die nächste Staffel sein - bis dahin bleibt auch noch genügend Zeit, um gemeinsam mit EndemolShine Germany mögliche Änderungen vorzunehmen.

Dass es Veränderungen geben muss, scheint klar. "The Masked Singer" ist 2019 mit exorbitant hohen Quoten gestartet. Zeitweise erreichte ProSieben mit der Show mehr als 30 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Legendär ist inzwischen das Wetteifern zwischen ProSieben und RTL um das Format. Mit der Zeit nahm das Interesse an der Show aber immer weiter ab.

Der vorläufige Tiefpunkt war mit der jüngsten Staffel erreicht: Im Schnitt kamen die sechs ausgestrahlten Ausgaben linear nur noch auf 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 8,1 Prozent. Keine einzige Folge erreichte im Herbst 2024 einen zweistelligen Marktanteil. Auch endgültig gewichtet lagen die Marktanteile bei weniger als 10 Prozent. Dabei hatte ProSieben im Vorfeld der letzten Staffel bereits Änderungen vorgenommen: So gab es erstmals zwei Rateteams, die gegeneinander antraten um herauszufinden, wer die singenden Promis besser enttarnen kann.