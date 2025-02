am 26.02.2025 - 11:17 Uhr

An Dokusoaps über mehr oder weniger unterhaltsame Promis mangelt es dem deutschen Fernsehen sicherlich nicht. Insofern ist es nicht überraschend, dass nun auch Mike Heiter und Leyla Lahouar eine entsprechende Sendung bekommen. Spannend ist aber die Tatsache, dass "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!" nicht bei einem klassischen TV-Sender zu sehen sein wird, sondern online bei der "Bild"-Zeitung. Den eigenen TV-Sender hatte die Zeitung Ende 2023 eingestellt.

Einen genauen Ausstrahlungszeitpunkt für die Dokusoap gibt es noch nicht, bei der "Bild" hat man die vier Ausgaben aber für den Sommer angekündigt. Inhaltlich geht es, der Titel lässt es schon vermuten, um die Hochzeitsvorbereitungen des Reality-Paars. Highlight ist dann die große Hochzeit, die am 30. August an der Amalfi-Küste stattfinden soll - und ebenfalls bei "Bild" zu sehen sein wird.

Bei der Auswertung setzt man auf ein zweiteiliges Modell: Während die vier Ausgaben der Dokusoap mit einem regulären BildPlus-Abo zu sehen sein werden, benötigen Fans für die Live-Hochzeit einen zusätzlichen Wedding-Pass, der einmalig mit 5 Euro zu Buche schlägt. Die Vermarktung hat bereits begonnen, Interessierte können sich den Zugang also schon jetzt kaufen. Es dürfte spannend zu sehen sein, ob es tatsächlich ein so großes Interesse an der Hochzeit gibt, als dass genügend Personen extra dafür zahlen.

Produziert werden die Dokusoap sowie die Live-Hochzeit von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions. Rainer Laux sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, die erste große Doku-Soap mit vier Folgen und einer Live-Hochzeit von Leyla und Mike für Bild zu produzieren." Und Tanja May, Vize-Chefredakteurin und Unterhaltungschefin der "Bild", ergänzt: "Leyla und Mike sind echte Superstars im Reality-TV und haben in verschiedenen beliebten Formaten nicht nur das Publikum begeistert, sondern auch ihr gemeinsames Glück gefunden. Wir freuen uns, ihre Reise ins Eheleben exklusiv bei Bild zu begleiten – mit großen Emotionen, einzigartigen Einblicken und einem Live-Event, das ihre Fans hautnah miterleben können."