am 26.02.2025 - 12:17 Uhr

Claus von Wagner ist demnächst wieder in der ZDF-Kabarettsendung "Die Anstalt" zu sehen, das hat der Sender auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de bestätigt. In den Ausgaben im März und April müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie schon in den zurückliegenden Monaten, zwar noch auf von Wagner verzichten. Ab Mail soll er dann aber wieder fester Teil der Show sein, auch im Juli, Oktober und Dezember ist Claus von Wagner demnach Teil der "Anstalt", bestätigt das ZDF.

Im vergangenen Sommer verabschiedete sich der Kabarettist in eine "Kreativpause", um an seinem neuen Bühnenprogramm zu arbeiten. Das feierte nun vor wenigen Wochen seine Premiere - auch deshalb ist er im ersten Teil des Jahres 2025 bei der "Anstalt" noch kürzer getreten. 2024 hieß es noch, die Pause von von Wagner dauere bis zum Winter - nun ist es etwas länger geworden. Wenn er sich im Mai zurückmeldet, endet für den Kabarettisten ein knappes Jahr "Anstalt"-Pause.

Ab Mai ist das Team der "Anstalt" also wieder zu dritt - im vergangenen Jahr stieß bekanntlich auch Maike Kühl zum Ensemble rund um von Wagner und Max Uthoff hinzu (DWDL.de berichtete). Zuletzt stand sie sogar als einzige der drei Kabarettisten auf der Bühne. Weil Uthoff kurz vor der Bundestagswahl Werbung für die Linke machte, musste er bei der letzten Ausgabe der Sendung pausieren.

Und auch sonst ist beim Team der "Anstalt" einiges los. So wird das Format mittlerweile von einer neuen Produktionsfirma verantwortet. Statt Redspider Networks produziert die ZDF-Studios-Tochter Content Laden die Sendung seit diesem Monat (DWDL.de berichtete). Redspider sitzt aber auch künftig als Studio- und Technik-Dienstleister mit im Boot der Sendung.