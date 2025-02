am 27.02.2025 - 12:31 Uhr

Manu und Konny Reimann sind demnächst wieder in neuen Ausgaben ihrer Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns" zu sehen. Wie Kabel Eins jetzt angekündigt hat, startet die neue Staffel am 16. März. Wie gehabt sind die neuen Folge der Reihe immer sonntags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Die Reimanns lösen damit die "Trucker Babes" ab, die bis dahin noch auf diesem Sendeplatz beheimatet sind.

Inhaltlich begleitet Kabel Eins die Reimanns auch in der neuen Staffel bei ihrem Leben auf Hawaii, hier arbeiten sie bekanntlich an Konny Island III. Es geht um den Bau einer Dachterrasse und die Reparatur eines alten Schulbusses, außerdem will Konny dann auch noch die längste Kanufahrt seines Lebens machen. Allerdings hat die Sache zwei Haken: Er hat kein Handy dabei und die Brandung auf Hawaii ist im Winter tückisch.