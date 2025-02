am 28.02.2025 - 08:14 Uhr

Neue Aufgabe für Annette Kümmel: Ab dem 1. April wird sie neue Geschäftsführerin der Medien.Bayern GmbH, die sie künftig gemeinsam mit Stefan Sutor leiten wird. Medien.Bayern ist eine 100-prozentige Tochter der BLM und vereint unter ihrem Dach acht Initiativen zur Unterstützung der bayerischen Medienbranche. Sie tritt dort die Nachfolge von Lina Timm an, die als Geschäftsführerin zur RND Fortis GmbH der Madsack Mediengruppe wechselt.

Annette Kümmel hat mehr als 30 Jahre Erfahrung als Medienmanagerin und Beraterin in der Medienbranche, die längste Zeit davon in Diensten von ProSiebenSat.1. Zuletzt hatte sie dort den Posten des Chief Sustainability Officers, ehe sie 2022 das Unternehmen verließ. Viele Jahre lang war sie auch im Privatsenderverband VAUNET engagiert, zwischen 2020 und 2022 war sie dessen Vorsitzende. Zuletzt war sie als freiberufliche Beraterin sowie als Geschäftsführerin der Mediaschool Bayern tätig.

horsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und Vorsitzender der Medien.Bayern Gesellschafterversammlung: "Annette Kümmel ist eine erfahrene und leidenschaftliche Managerin, die für die zukunftsfähige Transformation der Medienbranche und den bayerischen Medienstandort steht. Mein Dank geht an Lina Timm, die vor allem die Startup-Branche in Bayern beflügelt hat."

Co-Geschäftsführer Stefan Sutor sagt: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Annette Kümmel. Wir werden gemeinsam mit voller Leidenschaft daran arbeiten, den Medienstandort Bayern weiter voranzubringen. Gleichzeitig danke ich Lina Timm für die langjährige intensive Aufbau- und Zusammenarbeit in der Medien.Bayern. Sie hat die GmbH in vielen Punkten geprägt und mit neuen Impulsen gestärkt. Von Linas Wirken werden wir auch in den nächsten Jahren noch profitieren. Für ihren weiteren Weg wünschen wir ihr alles Gute."

Annette Kümmel: "Medien.Bayern schafft Zukunftsperspektiven. So do I. Ich stehe für Transformation als Chance für unternehmerischen Fortschritt, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratieförderung, ökologisch und soziales Managen und freue mich sehr darauf, mit Stefan Sutor das Ökosystem und den Medienstandort Bayern zu unterstützen."