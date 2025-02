am 28.02.2025 - 10:25 Uhr

ProSiebenSat.1 verbreitet seine TV-Sender - wenig überraschend - auch in den kommenden Jahren über die Satelliten von SES Astra. Unverschlüsselt gibt's aber weiterhin nur die SD-Version, wer hochauflösende Bilder sehen will, bleibt unverändert auf HD+ angewiesen. Im Rahmen des neuen Vertrages zwischen ProSiebenSat.1 und Astra wird nun zudem auch die Streaming-Plattform Joyn in die TV-App von HD+ integriert.

Verlängert wurde auch die Zusammenarbeit bei den Uplink-Services der Programme von ProSiebenSat.1 von den SES-Standorten München und Betzdorf (Luxemburg) aus, in Österreich schließt die Vereinbarung die Verlängerung von Satellitenkapazitäten für Angebote in SD- und HD-Qualität ein. Die Verträge für die deutschen SD-Sender waren bereits 2023 verlängert worden.

Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer ProSiebenSat.1 und Geschäftsführerin Joyn: "Die neue Vereinbarung mit SES ASTRA ist ein großartiges Signal für Zuschauerinnen und Zuschauer, die unsere Sender über HD+ empfangen. Einerseits sichert sie langfristig die Verbreitung unserer linearen HD-Sender über den Satelliten, andererseits haben die Nutzer der HD+ TV-App zukünftig die Möglichkeit, komfortabel direkt aus dem HD+ Angebot auf die zahlreichen Inhalte unserer Streaming-Plattform Joyn zuzugreifen. Damit untermauern wir die erfolgreiche Partnerschaft mit SES ASTRA um einen weiteren zukunftsweisenden Baustein."

Christoph Mühleib, Geschäftsführer der SES Germany: "Die Programme von ProSiebenSat.1 bieten dem Publikum vielseitige Unterhaltung, Information oder auch Sport und gehören in den Haushalten Deutschlands und Österreichs zur täglichen TV-Routine. Durch die Verlängerung ist sichergestellt, dass Zuschauerinnen und Zuschauer auch künftig ihre Angebote empfangen können. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass ich künftig über die HD+ TV-App in Deutschland ganz elegant in den Joyn-Inhalten stöbern und auf sie zugreifen kann."