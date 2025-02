am 28.02.2025 - 10:08 Uhr

Seit 2014 gibt's nun bei Vox schon "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", in diesem Jahr steht somit nun bereits die zwölfte Staffel auf dem Programm. Nicht ändern wird sich dabei im Vergleich zu den letzten Jahren, dass Johannes Oerding wieder als Gastgeber durch die Musik-Reihe führt. Ansonsten gibt's aber natürlich einige neue Gesichter, die gegenseitig ihre Songs covern.

Oerding: "Ich bin gerade auf dem Weg zu unserem heiligen Ort nach Südafrika, wo wir für VOX ‚Sing meinen Song‘ drehen. Und ich kann euch sagen, wir haben eine absolut geniale Musik-Mischung dieses Jahr, wir haben den perfekten Cocktail für euch. Mit dabei ist Deutsch-Pop-Ikone Mieze Katz von MiA., Singer-Songwriterin Madeline Juno, ‚Sing meinen Song‘-Wiederkehrer Michael Patrick Kelly, Singer-Songwriter Bosse, ClockClock-Singer-Songwriter Boki sowie Rapper FiNCH."

Mit dabei sind zudem auch die Fantastischen Vier in kompletter Besetzung - allerdings nicht für die ganze Zeit, sondern lediglich als "Special Guests" für einen einzigen Abend. Ähnliches hatte man im vergangenen Jahr bereits mit Peter Maffay umgesetzt. Die Ausstrahlung ist noch ohne konkreten Termin fürs Frühjahr angekündigt, produziert wird "Sing meinen Song" von ITV Studios Germany.

"Sing meinen Song" war in den vergangenen Jahren stets ein verlässlicher Quotenlieferant für Vox. Im letzten Jahr sahen im Schnitt knapp über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer die Staffel, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 8,9 Prozent und damit sogar wieder etwas höher als in den beiden Jahren zuvor.