Der Cum-Ex-Skandal ist ein Steuerbetrug unvorstellbarer Dimension und dazu noch ziemlich schwer zu fassen, weil es ein recht kompliziertes Thema ist. Vor mittlerweile drei Jahren hatten das ZDF und der dänische Sender DR aber angekündigt, die Sache in einer Serie verfilmen zu wollen. Nun hat das ZDF einen Sendetermin für die insgesamt acht Folgen von "Die Affäre Cum-Ex" angekündigt. So steht die Serie ab dem 22. März in der Mediathek zum Abruf bereit.

Die lineare Ausstrahlung erfolgt etwas später. Am 13. und 14. April sind die Folgen jeweils ab 22:15 Uhr im Hauptprogramm zu sehen, für einen Primetime-Sendeplatz hat es also nicht gereicht. Gleichzeitig zur Serie wird das ZDF auch den Dokumentarfilm "Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal" veröffentlichen. Dieser ist ab dem 22. März ebenfalls in der Mediathek verfügbar, linear erfolgen die Ausstrahlungen am 15. April (00:45 Uhr) im ZDF und einen Tag später ab 20:15 Uhr bei 3sat.

Inhaltlich beschreibt das ZDF die Serie so: Steuern zahlen, sie zweimal erstattet bekommen und behaupten, der Vorgang sei legal. Das ist ein Cum-Ex-Deal. Der junge Steueranwalt Sven Lebert (Nils Strunk) und sein Chef Dr. Bernd Hausner (Justus von Dohnányi) weiten in Deutschland dieses Schema auf private Investoren aus und entwickeln ein globales Netzwerk von Banken, Anwälten und Investoren, um Milliarden von europäischen Bürgern zu stehlen. In Dänemark beobachten die Steuerbeamten Inger Brøgger (Karen-Lise Mynster) und Niels Jensen (David Dencik) hilflos, wie in einem ähnlichen Schema staatliche Mittel verschwinden, während sie für eine angemessene Prüfung scheinbar nur wenig Unterstützung von Bankern oder Politikern erhalten.

Als Niels mit finanziellen Schwierigkeiten und persönlichem Druck konfrontiert wird, verliert er seine moralische Orientierung und betrügt den dänischen Staat. In Deutschland deckt Staatsanwältin Lena Birkwald (Lisa Wagner) den gigantischen Betrug auf und stößt auf heftigen Widerstand von Banken und Politikern. Entschlossen kämpft sie unermüdlich dafür, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Schöpfer und Showrunner der Serie ist Jan Schomburg, der zusammen mit Astrid Øye und Pål Sletaune auch die Drehbücher geschrieben hat. Inszeniert wurden die Folgen von Dustin Loose und Kaspar Munk. "Die Affäre Cum-Ex" ist eine X Filme Creative Pool und True Content Entertainment Produktion in Koproduktion mit Epo-Film, mit ZDF und DR in Koproduktion mit New8 in Zusammenarbeit mit Beta Film. Förderungen gab es von Fisa+, GMPF, der Europäischen Union, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, dem Nordvision Fund und Croatian Audiovisual Center sowie Nordvisionsfonden.

"Inspiriert von wahren Begebenheiten ist federführend von ZDF und dem dänischen öffentlich-rechtlichen Sender DR eine gleichermaßen unterhaltsame wie erschütternde Serie entstanden, die aus deutscher und dänischer Perspektive erzählt wird, wichtige Fragen zu Ethik, Verantwortung und Systemmängeln aufwirft und so die politische und gesellschaftliche Dimension des Betrugs greifbar macht", sagt Jasmin Maeda, Hauptredaktionsleiterin Internationale Fiktion.