Sky hat Details zur vierten Staffel seiner Dokusoap "Diese Ochsenknechts" verraten. Demnach sind die neuen Ausgaben ab dem 25. März zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr bei Sky One zu sehen. Und der Pay-TV-Sender und die zuständige Produktionsfirma B28 Produktion haben eine Überraschung für die Fans des Formats parat: Teil der acht Folgen wird nämlich wieder auch Jimi Blue Ochsenknecht sein.

Der Schauspieler und seine Familie entfremdeten sich in den zurückliegenden Jahren öffentlich, was dazu führte, dass er 2024 nicht Teil der dritten Staffel des Formats war. Nun also ein Comeback, dem eine Versöhnung innerhalb der Familie zugrunde liegt. Wie die "Bild" berichtet, soll es bereits im Herbst des vergangenen Jahres eine Aussprache zwischen Jimi Blue und seiner Mutter Natascha Ochsenknecht gegeben haben. Darüber hinaus werden auch Wilson und Cheyenne Ochsenknecht mit Mann Nino sowie Oma Bärbel wieder Teil des Formats sein.

In Rückblenden sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderem sehen, wie Jimi Blue die vergangenen zwei Jahre erlebt hat. Außerdem spricht er in seiner neuen Heimat Mailand über seine Erfahrungen, Herausforderungen und eigene Fehler. In Österreich trifft die Familie zudem aufeinander. "Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein. Die letzten Jahre haben mir viele Lektionen erteilt, und ich freue mich, diese Erfahrungen mit den Zuschauern zu teilen. Besonders das Wiedersehen mit meiner Familie in Österreich war ein Moment, den ich nie vergessen werde", sagt Jimi Blue Ochsenknecht.

In den neuen Folgen geht es darüber hinaus auch noch um um einen möglichen Schlaganfall von Natascha, den Start der ersten Modekollektion von Cheyenne, sowie um Wilson Gonzales, der nicht nur einen Einblick in seine erste eigene Serie gibt, er öffnet auch erstmals die Türen zu seinem Zuhause.