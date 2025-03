Walter Lehnertz, besser bekannt auch als "80-Euro-Waldi", bekommt eine eigene Dokusoap im ZDF, das hat der Sender jetzt angekündigt. Das Format heißt "Waldis Welt" und wird von Warner Bros. International Television Production Deutschland produziert - also dem Unternehmen, das auch für "Bares für Rares" verantwortlich zeichnet. Lehnertz ist vor allem als Händler der ZDF-Trödelshow bekannt - dort macht er immer wieder Einstiegsangebote für 80 Euro. Auch dann, wenn es um deutlich hochwertigere Gegenstände geht.

In "Waldis Welt" soll Waldi den Zuschauerinnen und Zuschauern nun einen "authentischen und humorvollen Einblick" in sein Leben und seine Leidenschaften geben. Im Mittelpunkt steht das Leben des Antiquitätenhändlers auf seinem Hof in der Eifel. "Waldi zeigt auch, dass er ein echter Entertainer und Künstler ist. Ob mit Farbe und Pinsel in seinem Atelier oder auf der Bühne – Waldi liebt das Spektakel", heißt es vom ZDF in einer Ankündigung zur neuen Sendung.

Die ersten vier Ausgaben der Dokusoap sind ab dem 18. April in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die Episoden fünf und sechs werden am 16. und 23. Mai veröffentlicht. Linear ist die Ausstrahlung ab dem 20. April geplant. Das Format wird dann immer sonntags ab 14:10 Uhr im Programm der Mainzer zu sehen sein. Dort läuft für gewöhnlich "Bares für Rares - Händlerstücke".

"Die Leute sehen endlich, wie viel Arbeit eigentlich um mich herum passiert", sagt Walter Lehnertz über seine eigene Dokusoap. "Die Fans dürfen sich auf ganz viel Spaß freuen. Nichts ist gestellt, nichts ist geschönt. Wenn mal was in die Hose geht, dann gehört das dazu. Ich will den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern."