Nachdem gerade der neue Bergland-Krimi "Alpentod" mit Veronica Ferres, Tim Oliver Schultz und Salka Weber in den Hauptrollen seine Premiere bei RTL feierte, steht bereits der nächste Krimi-Neustart in den Startlöchern. Wie der Privatsender jetzt ankündigte, gibt es am 8. und 15. April jeweils um 20:15 Uhr "Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi" am "tödlichen Dienst-Tag" zu sehen. Jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung stehen die beiden Folgen bei RTL+ zum Abruf bereit.

RTL verspricht "ein ungleiches Duo und eine Insel voller Abgründe", garniert mit nordischem Humor. In den Hauptrollen sind Max Hubacher und Paula Kalenberg zu sehen. Daneben wirken unter anderem Lars Rudolph, Meral Perin, Franziska Hartmann und Sebastian Zimmler in der neuen Krimireihe mit.

Regisseur Richard Huber ("Club der roten Bänder", diverse "Tatorte", "Ein Fest fürs Leben") inszeniert beide Filme nach den Drehbüchern von Holger Karsten Schmidt, der auch hinter anderen erfolgreichen Krimireihen wie "Die Toten von Marnow" und "Nord bei Nordwest" steht. Produziert wird "Morden auf Öd" von 307production; Produzentin ist Simone Höller, Anemone Krüzner und Polli Elsner sind ausführende Produzentinnen. Executive Producer Fiction ist Nico Grein.

Und darum geht's: Auf Öd gerät die friedvolle Ruhe aus den Fugen, als ein Boot mit einer Leiche an Land getrieben wird. Die drei Inselpolizisten Rolf Benz (Detlev Buck), Jürgen Benz (Steffen Münster) und Klaus Hansen (Max Hubacher) wissen: Dieser Fall könnte ihre Karriere – und ihr gemütliches Leben – ruinieren. Die Lösung? Vertuschen! Keine Leiche, kein Mord, kein Problem. Doch die Rechnung haben sie ohne Maja Stein (Paula Kalenberg) gemacht. Die junge Polizistin wird als verdeckte Ermittlerin auf die Insel versetzt, um genau diesen Fall zu lösen.