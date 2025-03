am 17.03.2025 - 07:45 Uhr

Übermedien und DWDL.de, die beiden führenden Medienmagazine im deutschsprachigen Raum, bilden einen gemeinsamen Rahmen für Medienjournalismus. Die Kölner DWDL.de GmbH übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2025 50 Prozent der Anteile an der Berliner Übermedien GmbH von Mitgründer Stefan Niggemeier, der fester Autor von Übermedien bleibt. Unverändert hält Mitgründer Boris Rosenkranz 50 Prozent am Unternehmen, dessen Geschäftsführung und Chefredaktion in den Händen von Alexander Graf liegt. Für die Leserinnen und Leser beider Angebote ändert sich nichts. Die inhaltliche Vielfalt und die Finanzierungsmodelle von Übermedien und DWDL.de bleiben erhalten; die Redaktionen arbeiten weiterhin eigenständig.

Übermedien bleibt erste Adresse für unabhängige Medienkritik, auch künftig ausschließlich finanziert durch Übonnements, und DWDL.de bleibt werbefinanzierter Branchendienst der TV-Wirtschaft sowie kritischer Begleiter des Mediengeschehens. Ein gemeinsames Verständnis von journalistischer Qualität und der Notwendigkeit von Medienjournalismus verbindet beide Magazine, die schon mehrfach mit dem Bert-Donnepp-Preis für Medienpublizistik ausgezeichnet wurden: Erst vor wenigen Wochen wurde Übermedien-Redakteurin Annika Schneider geehrt, 2017 Boris Rosenkranz und Stefan Niggemeier für Übermedien und 2013 Thomas Lückerath für DWDL.de sowie DWDL.de-Autor Peer Schader für seine scharfe Beobachtung des deutschen Fernsehens.

