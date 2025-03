am 14.03.2025 - 11:58 Uhr

Während "Aktenzeichen XY... ungelöst" hierzulande bis heute sehr erfolgreich ist, entschied sich das Schweizer Fernsehen bereits im Jahr 2003 zum Ausstieg aus der bis dato als Eurovisionssendung ausgestrahlten TV-Fahndung. Die für den 26. März geplante Ausgabe wird allerdings parallel zum ZDF auch bei SRF 1 zu sehen sein. Den Termin hat der Sender jetzt offiziell bestätigt.

Bereits im Januar hatte Diana Kraus, Leiterin der Redaktion Reihen und Serien in der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I im ZDF, gegenüber DWDL.de angekündigt, dass für das Frühjahr eine einmalige, reguläre Ausgabe des Fernsehklassikers zusammen mit den Kollegen aus der Schweiz geplant ist. Hintergrund ist, dass in der kommenden Livesendung unter anderem ein Schweizer Fall geplant ist. Thematisiert werden soll der Mord an einer Prostituierten vom Luzerner Straßenstrich aus dem Jahr 2014, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte.

© ZDF/Tim Thiel Frank Zervos

Begleitend zu der Ausstrahlung sendet SRF 1 außerdem bereits am Donnerstag, den 20. März um 20:05 Uhr die Dokumentation "Die Tote vom Straßenstrich - Letzte Hoffnung: Aktenzeichen XY... ungelöst". Gezeigt wird der Film darüber hinaus auch am Donnerstag, den 26. Juni um 22:55 Uhr bei 3sat.