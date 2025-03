am 16.03.2025 - 00:02 Uhr

Spätestens seit die "Verräter" ihre Format-Reise um die Welt angetreten haben, stehen Realityshows mit Strategie-Faktor international hoch im Kurs. Eines der interessantesten Formate dieses Genres hatte sich jüngst ProSiebenSat.1 gesichert: "The Power", das von der französischen Produktionsfirma Dreamspark und der M6-Produktionstochter Studio 89 entwickelt wurde und in Frankreich in diesem Frühjahr bei W9 seine erfolgreiche Premiere feierte.

© ProSiebenSat.1/Amelie Niederbuchner Thomas Münzner

Und so funktioniert die Show: Jede Woche übernimmt ein geheimer "Power-Player" das Kommando und entscheidet, wer Privilegien genießen darf und mit Nachteilen zu kämpfen hat. Der Clou: Die Mitspielerinnen und Mitspieler wissen nicht, wer die Macht hat. Am Ende der Woche nominiert der "Power-Player" einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Wollen die Nominierten dem Auszug entgehen, müssen sie die wahre Identität des "Power-Players" enttarnen. Wer bis zum Finale durchhält, gewinnt 40.000 Euro.

"Bei 'The Power' beeinflussen die Entscheidungen eines Einzelnen das Leben aller. Intrigen, psychologisches Kalkül und taktische Meisterzüge entscheiden, wer bleibt und wer fällt", so Thomas Münzner. "Lügen und Allianzen sind essenzielle Bestandteile des Spiels, so dass die Beziehungen der prominenten Kandidat:innen immer wieder auf die Belastungsprobe gestellt werden."

