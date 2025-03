© Sky

Künftig sollen damit alle parallel stattfindenden Spiele der 2. Bundesliga am Samstag und Sonntag mit je einem Kommentator für das Einzelspiel sowie einem Kommentator in der Konferenz besetzt werden. Im Sommer 2019 hatte Sky das Format verändert und auch in der Konferenz die Einzelspiel-Kommentatoren zugeschaltet, während im Gegenzug ein übergeordneter Moderator eingesetzt wurde. Zumindest am Freitag soll dieses Modell aber auch ab der Saison 2025/26 Bestand haben.

Vor knapp 25 Jahren am 12. August 2000 feierte die Konferenz in der Bundesliga ihre Premiere. Bis dato war eine solche Konferenzschaltung mehrerer parallel stattfindender Live-Spiele nur aus dem Hörfunk bekannt gewesen. Die Konferenz wurde so beliebt, dass die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Rechte hierfür zuletzt einzeln ausgeschrieben hatte. In Folge dessen wird die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag ab August erstmals beim Konkurrenten DAZN zu sehen sein.

Sky wiederum wird ab der nächsten Saison samstags um 15:30 Uhr ausschließlich die Einzelspiele übertragen. Allerdings sollen Fans dort auch in Zukunft "das Geschehen in alles Stadien im Blick" haben und kein Tor verpassen, wie Sky mitteilte. Mit welchem Kniff der Pay-TV-Sender den Wegfall der klassischen Konferenz kompensieren will, ist noch nicht bekannt. Details sollen "rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison" vorgestellt werden.