am 17.03.2025 - 12:01 Uhr

Über drei Jahre ist es her, dass Stephan Denzer, einst Redaktionsleiter für Comedy und Kabarett im ZDF, zusammen mit Banijay Germany die neue Tochtergestellschaft Good Humor gründete, die er seither als eigenständiger Geschäftsführer und Executive Producer leitet - mit dem erklärten Ziel, neue Comedyserien, Sitcoms, Komödien und Sketchcomedys auf Sendung zu bringen.

Gelungen ist das bislang allerdings nicht - doch nun kann Good Humor endlich einen ersten Erfolg verbuchen. Als Produzent zeichnet Denzers Label für die neue Serie "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" verantwortlich (DWDL berichtete), in der Annette Frier sich selbst spielt - eine Frau die sich der Menopause nähert und reihenweise fragwürdige Rollenangebote erhält, weshalb sie sich schließlich dazu entscheidet, eine eigene Serie zu entwickeln. Ausgestrahlt werden soll "Frier & 50" bei Joyn und Sat.1.

"Mit 'Frier & 50' bringen wir die Wechseljahre von Frauen ins Rampenlicht. Es geht um Hitzewallungen, Hormonbehandlungen und die Frage, was man sich mit 50 als Schauspielerin im Fernsehen so alles gefallen lassen muss", sagt Stephan Denzer, unter dessen Leitung die Serie bei Good Humor entwickelt wurde. "Mit Annette Frier haben wir die perfekte Kraft an Bord, um diese Geschichten mit Witz und Herz zu erzählen."

Während Good Humor sich also über den ersten Auftrag freuen darf, kommt es hinter den Kulissen der Firma zu Veränderungen. Inzwischen wurde Good Humor unter dem Dach von Brainpool TV angesiedelt, wie das Unternehmen gegenüber DWDL bestätigte. Strategisches Ziel sei es, die serielle Fiction bei Brainpool auszubauen. Auf DWDL-Nachfrage heißt es, Good Humor könne bei Brainpool "mit Blick auf die Größenordnung der anstehenden Projekte, auf ein bestehendes, erfahrenes Team und Produktionslogistik aufsetzen, und sich so voll auf die kreative Umsetzung fokussieren".

Bei Brainpool freut man sich indes, "zurück im seriellen Fiction-Geschäft" zu sein. Jüngst war bereits bekannt geworden, dass Brainpool auch den neuen "Stromberg"-Film mit Christoph Maria Herbst produzieren wird.