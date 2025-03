am 18.03.2025 - 09:00 Uhr

Wenn im April die 17. Staffel der "Höhle der Löwen" bei Vox startet, dann geht damit zugleich ein Abschied von drei Investoren einher: Wie bereits bekannt ist, werden sich Diversity-Expertin Tijen Onaran, Konzernchef Nils Glagau und Food-Experte Tillman Schulz nach der Staffel von der Gründershow verabschieden.

Wie es danach weitergeht, hat der Privatsender bislang noch nicht kommuniziert. Dafür steht jetzt allerdings schon mal der Ausstrahlungstermin der neuen Folgen fest - und dabei kommt es zu einer kleinen Premiere. Erstmals wird "Die Höhle der Löwen" nämlich vorab bei RTL+ zu sehen sein. Der Streamingdienst zeigt die 17. Staffel ab dem 21. April. Bei Vox kehren die "Löwen" indes am 28. April auf den Bildschirm zurück und damit etwas später als in den vergangenen Jahren. Zu sehen ist die von Endemol Shine Germany produzierte Show auf dem gewohnten Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr.

Neben Onaran, Glagau und Schulz sind auch wieder Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler im Investorenkreis mit dabei. Den Investoren stellen sich zudem erneut einige prominente Gesichter, darunter Ex-Skispringer Sven Hannawald, die Köche Meta Hiltebrand, Lucki Maurer und Mike Süsser sowie Schauspieler Steven Windolf.