am 18.03.2025 - 11:10 Uhr

In weniger als drei Monaten, konkret zwischen dem 3. und 5. Juni, findet die ANGA COM in Köln statt - und schon jetzt wähnt sich die Veranstaltung auf Rekordkurs. Die Rede ist von 480 Ausstelleranmeldungen aus 40 Ländern, die mehr Fläche als im Vorjahr belegen. Damals verzeichnete die Kongressmesse für Breitband, Fernsehen und Online eigenen Angaben zufolge 23.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Unterdessen wurde jetzt ein Ausblick auf das Kongressprogramm gewährt. Dabei ist es gelungen, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) für eine Auftakt-Keynot zu gewinnen. Auf dem anschließenden Gigabitgipfel sollen unter anderem Marcel de Groot, CEO von Vodafone Deutschland, NetCologne-Geschäftsführer Timo von Lepel und Andreas Pfisterer, CEO der Deutschen Glasfaser, diskutieren.

Im Medien-Programmteil ist unterdessen ein Interview mit der neuen WDR-Intendantin Katrin Vernau geplant, das von DWDL-Chefredakteur geführt wird. Beim Mediengipfel soll es anschließend um die Themen Content, Streaming und Transformation gehen. Hier sitzen Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director von Warner Bros. Discovery, Henrik Papst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, Eun-Kyung Park, in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Disney+ verantwortlich, Christoph Schneider, Country Director von Prime Video Deutschland, sowie Elke Walthelm, Chief Operation Officer bei Sky Deutschland, im Panel.

"Ausstellung und Kongressprogramm sind voll auf Erfolgskurs", erklärte Peter Charissé, Geschäftsführer der ANGA COM. "Ich freue mich besonders über die hohe Beteiligung von Glasfaser-CEOs, die Premiere von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und die erneut erstklassige Präsenz auch der Medienbranche. Wir werden in den nächsten Wochen viele topaktuelle Strategie- und Technikpanels veröffentlichen. Das Programm wird dabei noch internationaler werden. Köln ist und bleibt für die Telekommunikations- und Medienwirtschaft der optimale Treffpunkt und Marktplatz."