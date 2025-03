Das neue Sport1-Format "Power of Love" steht (erneut) in den Startlöchern. Nachdem der Start der Reality-Dating-Show bereits für Mitte Februar angekündigt wurde und schließlich kurzfristig abgesagt wurde, soll es jetzt ganz schnell gehen. Bereits ab der kommenden Woche ist "Power of Love" werktags ab 15 Uhr zu sehen. Los geht’s am 24. März. Bei der ersten Ankündigung war noch von einem Start um 14:15 Uhr die Rede, hier hat Sport1 also noch einmal umgeplant.

Neu ist auch die Laufzeit der Folgen: Plante man Mitte Februar noch mit rund zweieinhalbstündigen Ausgaben, hat man diese nun auf brutto zwei Stunden gekürzt. Im Anschluss an die neue Show schließt sich künftig übrigens direkt "My Style Rocks" an, das um 17 Uhr startet. Beide Formate stammen aus dem Katalog des neuen Sport1-Miteigentümers Acunmedya und werden auch vom türkischen Medienunternehmen produziert.

Gegenüber DWDL.de hat Sport1 nun auch verraten, wer "Power of Love" moderieren wird - und die Wahl ist durchaus überraschend. Sarah Bora führt künftig durch die Sendung. Bora ist Moderatorin, Sängerin und Model. Auf Instagram kommt sie auf etwas mehr als 50.000 Follower, mit Matthias Reim hat sie bereits einen gemeinsamen Song aufgenommen. Anfang des Jahres war sie außerdem an der Seite ihres Ehemannes Eko Fresh bei "Schlag den Star" zu sehen.

In "Power of Love" wohnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in getrennten Häusern und haben nur begrenzte Möglichkeiten, sich mit dem jeweils anderen Geschlecht zu treffen – nur zu festgelegten Zeiten und unter bestimmten Bedingungen. Diese Begegnungen finden sowohl in Einzel- als auch in Gruppensituationen statt, von intimen Dates im "roten Zimmer" bis hin zu größeren gemeinsamen Treffen. Jede Woche stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Favoriten ab. Diese erhalten dann die Chance, einen potenziellen Partner auszuwählen und mit einem Date zu zweit belohnt zu werden.

Bei einer Gala droht schließlich denjenigen, die von ihren Mitstreitern gewählt werden, das Ausscheiden aus dem "Power of Love"-Haus. "Im Laufe der Staffel bleiben nur die Paare im Wettbewerb, die persönliche Herausforderungen, Eifersüchteleien und Dramen innerhalb des Hauses überwinden können", heißt es von Sport1 zum Format, das der Sender selbst als "soziales Experiment" bezeichnet.

Moderatorin Sarah Bora sagt zu ihrem neuen Job: "Ich habe in meiner Ehe gelernt, dass Liebe nicht nur aus den großen, romantischen Momenten besteht, sondern vor allem in den kleinen Dingen steckt – in den Gesprächen bis spät in die Nacht, in den Blicken, die mehr sagen als tausend Worte, und in dem Wissen, dass da jemand ist, der immer an deiner Seite bleibt, egal was kommt. Genau das ist es, was mich an ‚Power of Love‘ so begeistert. Ich freue mich unheimlich darauf, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrer Reise zu begleiten, mit ihnen zu lachen, mit ihnen zu fühlen und sie vielleicht dabei zu unterstützen, etwas ganz Besonderes zu finden."