Mit "Die Zweiflers" und "Push" sind in diesem Jahr gleich zwei deutsche Serien für die Rockie Awards nominiert. Der internationale TV-Preis wird jährlich im Rahmen des Banff World Media Festivals vergeben, diesmal am 9. Juni. Beide Produktionen gehen ins Rennen um die beste nicht-englischsprachige Dramaserie. Sie treten gegen zwei kanadische und eine britische Serie an.

"Die Zweiflers" erzählt vom Alltag einer jüdischen Familie in Frankfurt am Main und hat bereits zahlreiche Preise gewonnen. Die ARD hat bereits eine zweite Staffel angekündigt. Hinter der Produktion steht die Firma Turbokultur. Im Mittelpunkt der ZDF-Serie "Push" wiederum stehen drei Hebammen und zeigt, wie facettenreich und schön, aber auch herausfordernd und individuell der Start ins Leben ist. Produziert wurde "Push" von Bantry Bay Productions.

Aus deutscher Sicht winken bei den Rockie Awards auch anderer Stelle Preise: So ist die französisch-deutsche Koproduktion "Theodosia", die ZDF mit ZDF Studios und Cottonwood Media sowie in Zusammenarbeit mit HBO Max gemacht hat, in der Kategorie "Live Action: Youth" nominiert. Es handelt sich um eine Adaption der gleichnamigen erfolgreichen Buchreihe der renommierten New York Times Bestseller-Autorin R. L. LaFevers, die allerdings schon vor über zwei Jahren im Kika zu sehen war.

Ebenfalls nominiert: Der deutsch-französische Dokumentarfilm "Sieben Winter in Teheran" von Regisseurin Steffi Niederzoll, der sich mit dem Schicksal der mit 19 Jahren zum Tode verurteilten Iranerin Reyhaneh Jabbari. Die WDR-Koproduktion hatte ihre Weltpremiere einst auf der Berlinale und kam anschließend auch in die Kinos.

Insgesamt sind in diesem Jahr für die Rockie Awards gleich 152 Programme aus 22 Ländern in 30 Kategorien nominiert worden, darunter auch international bekannte Formate wie die Comedyserie "Only Murders in the Building", die britische "Verräter"-Version "The Traitors UK" und "The Graham Norton Show". Die gesamte Liste finden Sie hier.