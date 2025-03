ProSieben setzt den Kinder-Ableger seines Wissensmagazins "Galileo" überraschend fort. Wie hetzt bekannt wurde, sind zunächst 20 Folgen von "Galileo Kids" ab dem 5. April jeweils samstags um 7:45 Uhr geplant. Ausgestrahlt werden gleich zwei halbstündige Folgen am Stück, die außerdem noch einmal am darauffolgenden Tag ab 9:20 Uhr wiederholt werden.

Moderiert wird "Galileo Kids" von Reporter Vincent Dehler, der es im "Galileo"-Studio mit einem frechen Alien namens Cosmo zu tun bekommt. Cosmo hat dort eine Bruchlandung hingelegt, weiß aber nichts von der Welt und fragt Vincent daher immerzu Löcher in den Bauch. Der Moderator beantwortet Cosmo "alle wichtigen Fragen über die Menschheit, die Erde, über Essen, Tiere oder die Schule", wie es in der Beschreibung heißt.

Ganz neu ist die Idee von "Galileo Kids" indes nicht: Schon Ende 2023 hatte ProSieben mehrere Ausgaben produziert, die damals im Rahmen der Jubiläumsprogrammierung zum 25. Geburtstag von "Galileo" zu sehen waren. Die neuen Folgen werden nun im Anschluss an Wiederholungen von "Galileo" gezeigt, wirken aber freilich trotzdem ein Stück weit wie ein Fremdkörper im Programm des Privatsenders, der sich schon vor vielen Jahren von der Ausstrahlung eines Kinderprogramms zurückgezogen hatte.

Aus Quotensicht fiel das Interesse an den vor über einem Jahr ausgestrahlten "Galileo Kids"-Folgen übrigens eher verhalten aus. Die Marktanteile bewegten sich damals in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zwischen 3,1 und 6,0 Prozent. Dennoch glaubt man in Unterföhring offenkundig an die Marke - und daran, möglicherweise neue Zielgruppen für seinen Magazin-Dauerbrenner gewinnen zu können.